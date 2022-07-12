«Там уже есть кому на нас нападать». Генерал Кривонос реалистично оценил угрозу второго фронта на границе с Беларусью

12 июля, 11:47
Батальонные тактические учения армии Беларуси на полигоне Брестский, весна 2022 (Фото:voentv.mil.by)

Батальонные тактические учения армии Беларуси на полигоне Брестский, весна 2022 (Фото:voentv.mil.by)

Угроза нападения со стороны Беларуси с участием белорусских и российских сил почти неотвратима, но его развитие зависит от реакции ВСУ, считает генерал Сергей Кривонос, бывший заместитель секретаря СНБО и первый заместитель командующего Силами спецопераций в 2016—2019 годах.

Такой прогноз Кривонос дал в интервью украинской журналистке Елене Трибушной. «98%, что все-таки пограничный конфликт будет. Разрастется ли он в прямую агрессию — будет зависеть от успешности действий наших войск. Если мы сразу дадим отпор и набьем морду оккупантам, они откатятся назад», — убежден бывший заместитель секретаря СНБО.

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Он опроверг предположения о том, что РФ еще должна перебросить значительную часть сил с Донбасса или других районов, чтобы де-факто открыть второй фронт со стороны границы с Беларусью. «Нет. Техника уже там находится, равно как и часть сил и средств, которые были переброшены туда небольшими группами уже давно. У них есть силы и средства, которые позволят начинать боевые действия на украинско-белорусской границе, не ожидая крупных подкреплений. Там есть кому нападать на нас», — заметил опытный генерал ВСУ.

https://www.youtube.com/watch?v=jCtAfeliMtA&feature=emb_imp_woyt

Он также напомнил о мобилизационных сборах, которые начались в вооруженных силах Республики Беларусь с июня и позволяют задействовать их потенциал.

По словам Кривоноса, мобилизационный потенциал Беларуси — это 340 тысяч человек, плюс имеющиеся вооруженные силы — 56 тысяч.

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«Это практически 400 тысяч войск. Сухопутный компонент, конечно, значительно меньше, но между тем у них есть чем воевать против нас», — подчеркнул генерал. Однако самая большая проблема для белорусской армии состоит в моральном духе, считает Кривонос. «Те, кто служат непосредственно в вооруженных силах — кадровые, очень хорошо промыты пропагандой и белорусской, и российской в пользу России. Те, кто призван из резерва и кто часто бывал на территории нашей страны, понимают ненужность этой войны для белорусского народа, и многие из них, если начнутся боевые действия, скорее будут сдаваться в наш плен», — рассказал генерал.

В то же время он призвал «не расслабляться». «Нужно готовиться к войне, и каждый населенный пункт вдоль границы на большую глубину должен иметь свои инженерные сооружения — доты, дзоты, блиндажи, минные поля. Я об этом предупреждал еще с апреля. Это делается, но мне хотелось бы, чтобы в больших объемах», — отметил Кривонос.

Редактор: Инна Семенова

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Теги:   Беларусь Украина-Беларусь Россия-Беларусь Сергей Кривонос Война России против Украины

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