Стентирование коронарных сосудов. В Херсоне впервые после деоккупации была проведена операция на сердце 27 ноября, 08:05 После освобождения Херсона в городе впервые провели операцию на сердце (Фото:Ярослав Янушевич/Telegram)

В Херсонской областной клинической больнице провели первую после освобождения города успешную операцию на сердце. Ее сделали 71-летнему пациенту.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.

По его словам, операцию делал врач-кардиолог, прибывший в помощь херсонским коллегам из Одессы.

Отмечается, что больница уже работает в штатном режиме: туда вернули электропитание, функционируют часть отделений, среди которых гематологический и диализный центры, а также доступны обследования на КТ-аппарате и ангиографе.

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Кроме этого, больница оборудована тремя бомбоубежищами с кроватями и системой вентиляции.

Днем в субботу, 26 ноября, в Херсон подали электричество. Город около двух недель оставался без электроснабжения, поскольку в преддверии побега под давлением ВСУ российские оккупанты повредили критическую инфраструктуру.