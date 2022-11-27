Стентирование коронарных сосудов. В Херсоне впервые после деоккупации была проведена операция на сердце

27 ноября, 08:05
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После освобождения Херсона в городе впервые провели операцию на сердце (Фото:Ярослав Янушевич/Telegram)

После освобождения Херсона в городе впервые провели операцию на сердце (Фото:Ярослав Янушевич/Telegram)

В Херсонской областной клинической больнице провели первую после освобождения города успешную операцию на сердце. Ее сделали 71-летнему пациенту.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.

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По его словам, операцию делал врач-кардиолог, прибывший в помощь херсонским коллегам из Одессы.

Отмечается, что больница уже работает в штатном режиме: туда вернули электропитание, функционируют часть отделений, среди которых гематологический и диализный центры, а также доступны обследования на КТ-аппарате и ангиографе.

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Кроме этого, больница оборудована тремя бомбоубежищами с кроватями и системой вентиляции.

Днем в субботу, 26 ноября, в Херсон подали электричество. Город около двух недель оставался без электроснабжения, поскольку в преддверии побега под давлением ВСУ российские оккупанты повредили критическую инфраструктуру.

https://www.youtube.com/embed/znehi0ZZCYE
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Херсон Сердце Хирургическая операция Война России против Украины деоккупация

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