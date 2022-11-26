В Херсон подали электричество — ОП 26 ноября, 11:49 В Херсоне подали электричество (иллюстративное фото) (Фото:НЭК Укрэнерго / Facebook)

Днем в субботу, 26 ноября, в Херсон подали электричество. Город около двух недель оставался без электроснабжения, поскольку накануне бегства под натиском ВСУ российские оккупанты повредили критическую инфраструктуру.

О возобновлении электроснабжения в Херсоне сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Подали электричество в Херсон. Как и обещали — справились чуть больше чем за неделю», — написал он в Telegram.

Видео дня

В ОП отметили, что в первую очередь мощности подают на критическую инфраструктуру города и дальше сразу же бытовым потребителям.

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич добавил, что полноценное восстановление электроснабжения во всем Херсоне займет несколько дней.

Он также призвал херсонцев не спешить включать бытовые электроустройства из-за возможных перепадов напряжения.