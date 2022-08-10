«Непригоден для использования». ВСУ ударили по мосту в районе Каховской ГЭС — ОК Юг

10 августа, 14:35
Мост в районе Каховской ГЭС непригоден для использования (Фото:Укргидроенерго)

Мост в районе Каховской ГЭС непригоден для использования (Фото:Укргидроенерго)

В Херсонской области украинские силы нанесли удар по мосту в районе Каховской ГЭС. Теперь он непригоден для использования.

Об этом сообщается на странице оперативного командования Юг в Facebook.

«Наш огневой контроль транспортно-логистических путей на временно оккупированных территориях Херсона привел к закреплению статуса моста в районе Каховской ГЭС, как непригодного для использования», — говорится в сообщении.

Видео дня
https://www.facebook.com/okPivden/videos/995006067836432/

В командовании добавили, что попадание было «аккуратным, но действенным».

В ночь на понедельник, 8 августа, украинские военные нанесли новые удары по Антоновскому и Каховскому мостам в Херсонской области, а также атаковали вражеские базы на юге страны.

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Херсонская область Каховка ГЭС Мост Война России против Украины

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