«Непригоден для использования». ВСУ ударили по мосту в районе Каховской ГЭС — ОК Юг
Мост в районе Каховской ГЭС непригоден для использования (Фото:Укргидроенерго)
В Херсонской области украинские силы нанесли удар по мосту в районе Каховской ГЭС. Теперь он непригоден для использования.
Об этом сообщается на странице оперативного командования Юг в Facebook.
«Наш огневой контроль транспортно-логистических путей на временно оккупированных территориях Херсона привел к закреплению статуса моста в районе Каховской ГЭС, как непригодного для использования», — говорится в сообщении.
В командовании добавили, что попадание было «аккуратным, но действенным».
В ночь на понедельник, 8 августа, украинские военные нанесли новые удары по Антоновскому и Каховскому мостам в Херсонской области, а также атаковали вражеские базы на юге страны.
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