Украинское контрнаступление в Херсонской области сломало российские планы — ISW 30 мая, 05:34 Цей матеріал також доступний українською Украинское контрнаступление вынудило российских захватчиков занять оборонительные позиции на юге (Фото:ОК Юг via Facebook)

Американский Институт изучения войны (ISW) предполагает, что контрнаступление ВСУ в Херсонской области поломало планы России эффективно окопаться и укрепить контроль над захваченными территориями на юге.



Война России против Украины — главные события 29 мая

Согласно его анализу, украинское контрнаступление на северо-западе Херсонской области вынудило российских захватчиков занять оборонительные позиции.

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Отмечается, что 29 мая на Донбассе оккупанты продолжали попытки взять под полный контроль Северодонецк.

По данным ISW, российские войска продолжали наступление юго-восточнее Изюма, но подтвержденного наступления на Славянск не предпринимали.

Институт пишет, что захватчики продолжали наступательные операции, чтобы перерезать украинские наземные линии связи к северо-востоку от Бахмута, и маловероятно, что они попытаются напрямую штурмовать город.

29 мая на юге от Кривого Рога, за пределами Днепропетровской области, украинские военные осуществили успешную контратаку.

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