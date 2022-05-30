Украинское контрнаступление в Херсонской области сломало российские планы — ISW

30 мая, 05:34
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Украинское контрнаступление вынудило российских захватчиков занять оборонительные позиции на юге (Фото:ОК Юг via Facebook)

Украинское контрнаступление вынудило российских захватчиков занять оборонительные позиции на юге (Фото:ОК Юг via Facebook)

Американский Институт изучения войны (ISW) предполагает, что контрнаступление ВСУ в Херсонской области поломало планы России эффективно окопаться и укрепить контроль над захваченными территориями на юге.

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Согласно его анализу, украинское контрнаступление на северо-западе Херсонской области вынудило российских захватчиков занять оборонительные позиции.

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Отмечается, что 29 мая на Донбассе оккупанты продолжали попытки взять под полный контроль Северодонецк.

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По данным ISW, российские войска продолжали наступление юго-восточнее Изюма, но подтвержденного наступления на Славянск не предпринимали.

Институт пишет, что захватчики продолжали наступательные операции, чтобы перерезать украинские наземные линии связи к северо-востоку от Бахмута, и маловероятно, что они попытаются напрямую штурмовать город.

29 мая на юге от Кривого Рога, за пределами Днепропетровской области, украинские военные осуществили успешную контратаку.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Славянск Российская агрессия Изюм Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Северодонецк Херсонская область Война на Донбассе Бахмут Контрнаступление Война России против Украины

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