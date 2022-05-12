Чтобы разоблачить мародеров и коллаборантов. В Украине появилось два новых чат-бота от СБУ 12 мая, 18:48 Цей матеріал також доступний українською СБУ отчиталась о задержании вражеских агентов и коллаборантов (Фото:СБУ)

В Украине теперь появилась возможность помочь государству наказать мародеров и коллаборантов. Служба безопасности Украины запускает два новых чат-бота, чтобы идентифицировать предателей и мародеров.

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Об этом сообщают в пресс-службе СБУ в Facebook.

Чат-бот t.me/Traitor_Search_bot создан чтобы люди могли отправить информацию о предателей и коллаборантов, сотрудничавших с оккупантами, а также интернет-агентами, которые «сливают» врагу важную информацию или распространяют в соцсетях контент в поддержку захватчиков.

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Другой чат-бот t.me/stop_marauder_ru_bot предназначен для сбора информации о мародёрах, разворовывающих чужое имущество во время войны. Эти данные будут проверены и размещены на созданном СБУ сайте.

Все собранные данные будут обработаны правоохранительными органами, чтобы привлечь коллаборантов, мародеров и вражеских агентов к ответственности.



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