В Украине создали чат-бот для поиска пропавших без вести детей
Дети войны (Фото:instagram.com/alexlourie.photo)
Нацполиция Украины создала чат-бот, который должен упростить процедуру подачи информации о ребенке, пропавшем без вести или связь с которым отсутствует, в органы полиции.
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Об этом сообщает Нацполиция.
Такой ресурс был создан, чтобы появился дополнительный способ поиска детей, в связи с тем, что вторжение войск РФ на территорию Украины несет ряд жестких мер включая геноцид украинского народа, в том числе это касается и детей.
Отмечено, что информация, которая поступит в @poshukditei_bot, будет официально зарегистрирована и тщательно проверена сотрудниками полиции в кратчайшие сроки с принятием соответствующих мер в соответствии с законодательством.
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