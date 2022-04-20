В Украине создали чат-бот для поиска пропавших без вести детей

20 апреля, 13:12
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Дети войны (Фото:instagram.com/alexlourie.photo)

Дети войны (Фото:instagram.com/alexlourie.photo)

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Нацполиция Украины создала чат-бот, который должен упростить процедуру подачи информации о ребенке, пропавшем без вести или связь с которым отсутствует, в органы полиции.

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Об этом сообщает Нацполиция.

Такой ресурс был создан, чтобы появился дополнительный способ поиска детей, в связи с тем, что вторжение войск РФ на территорию Украины несет ряд жестких мер включая геноцид украинского народа, в том числе это касается и детей.

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Отмечено, что информация, которая поступит в @poshukditei_bot, будет официально зарегистрирована и тщательно проверена сотрудниками полиции в кратчайшие сроки с принятием соответствующих мер в соответствии с законодательством.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Дети Война России против Украины

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