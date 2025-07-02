Об этом он сказал во время общения с журналистами, сообщает Суспільне.

«Последний раз они пытались, в начале июня, применить их экспериментальные модели. Они результата не показали. Они сдетонировали, даже не дойдя до наших территориальных вод. Они шли, по нашей информации, на город Южный, и искали там свои цели», — рассказал глава разведки.

Он также отметил, что Россия не может ежедневно выпускать по 450−500 дронов, однако имеет возможность делать это время от времени.

«До 500 дронов они реально могут запускать в едином залпе», — добавил Буданов.

В декабре 2023 года британская разведка сообщала, что российская оборонная промышленность пытается уменьшить разрыв с Украиной в разработке морских беспилотников.

Разведчики привели заявление руководителя российской компании Кингисепский машиностроительный завод (КМЗ) Михаила Даниленко от 27 ноября 2023 года, когда он объявил, что их БПЛА будут испытаны в рамках «специальной военной операции» с целью налаживания серийного производства в 2024 году.