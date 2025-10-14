Спасатели потушили пожар, который возник в Сумах в результате атаки РФ (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)

Армия страны-агрессора России в ночь на вторник, 14 октября, нанесла удар по городу Сумы . Об этом сообщает ГСЧС.

В результате российской атаки вспыхнул пожар в нежилом помещении.

Во время ликвидации пожара специалисты ГСЧС обследовали территорию обстрела. Все очаги горения потушили.

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

По данным спасателей, обошлось без погибших и пострадавших.

В Сумской ОГА отметили, что в течение суток российские войска совершили почти 110 обстрелов по 37 населенным пунктам в 15 территориальных общинах области.

Больше всего обстрелов было зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах. Российские оккупанты в целом нанесли до 10 ударов КАБ и 30 обстрелов из РСЗО, добавили в ОВА.

Ночью россияне также нанесли удар по энергетическим объектам Кировоградской области, без света осталось пять населенных пунктов. В Укрзализныце уточнили, что в связи с вражеским обстрелом есть изменения в движении пригородных поездов.

Воздушные силы ВСУ заявили, что российская армия ночью атаковала Украину 96 беспилотниками. Силами ПВО было сбито или подавлено 69 вражеских дронов.