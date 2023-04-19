«Главными должны быть знания». Образовательный омбудсмен высказался по поводу сокращения предметов в школах Украины 19 апреля, 13:48 Сергей Горбачев (Фото:Sergii Gorbachov/Facebook)

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев прокомментировал вопрос об уменьшении количества предметов в школах Украины. По его словам, нужно заботиться не о предметах, а уровне образования детей — «не тождественные вещи».

Об этом он написал в Facebook в среду, 19 апреля.

По словам Горбачева, дискуссии продолжаются, поскольку после переформатирования содержания образования многим придется «серьезно переучиваться и овладевать новыми методиками преподавания». Это нравится не всем, но сделать придется, говорит он.

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«Школьный предмет — несколько искусственно выделенная в интересах организации образовательного процесса часть содержания образования. Для нас же главным должны быть не „предметы“, а какие знания и компетентности будут у наших детей в результате получения образования[…] Надо учить тому, что им действительно нужно в жизни. И учить заинтересованно», — подчеркнул образовательный омбудсмен.

Он добавил, что у Украины одно «из сомнительных первых мест» по количеству предметов и одновременно «посредственные результаты» по качеству образования. Поэтому школа, по словам Горбачева, должна быть тем местом, где дети будут с желанием развиваться и получать новые знания, «нужные в реальной жизни человека».

Ранее сокращение предметов в школах поддержал министр образования и науки Оксен Лисовой. По его словам, количество должно быть «рациональным» — не увеличено, а уменьшено. В частности, он аргументировал это чрезмерной нагрузкой на детей и предложил в Facebook делиться своим мнением по этому вопросу.