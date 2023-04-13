Новый министр образования Украины поддерживает сокращение количества предметов в школах

13 апреля, 15:47
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Оксен Лисовой (Фото:Оксен Лисовой/Facebook)

Оксен Лисовой (Фото:Оксен Лисовой/Facebook)

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал, какие, по его мнению, нужны изменения в учебном процессе. В частности, он заявил, что поддерживает уменьшение количества предметов в школах.

Об этом министр сказал в эфире программы Сніданок з 1+1 в четверг, 13 апреля.

«Количество предметов в школе должно быть рациональным, и оно должно быть не увеличено, а уменьшено», — заявил Лисовой, комментируя возможность возвращения в школах начальной военной подготовки.

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Также он выступил за упрощение обучения для детей, которые одновременно учатся за рубежом и в украинских школах, чтобы получить государственные документы об образовании. По его словам, они «колоссально перегружаются».

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«И здесь они должны делать какой-то выбор. Нам нужно сделать это так, чтобы его дети не делали. Максимально упростить им там обучение в школах, оставив наше видение: оставить уникальные предметы, учитывая также сложности синхронизации с нашими предметами», — заявил Лесной.

Также среди своих первоочередных целей в должности министра образования он назвал:

  • офлайн-обучение для как можно большего количества детей и его качественная организация там, где очно учиться невозможно;
  • максимальную цифровизацию системы образования, в частности открытой работы с донорами в условиях восстановления Украины;
  • модернизацию и трансформацию системы профессионального образования.
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Образование Школа Школы Оксен Лисовой

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