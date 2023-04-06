Лисовой считает коррупцию самой большой проблемой украинского образования

6 апреля, 19:16
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Оксен Лисовой (Фото:Оксен Лісовий/Facebook)

Оксен Лисовой (Фото:Оксен Лісовий/Facebook)

Министр образования и науки Оксен Лисовой считает, что самой большой проблемой украинского образования является формирование толерантности к коррупции в процессе обучения.

Об этом сообщает Интерфакс Украина.

Глава Минобразования во время мероприятия, посвященного презентации государственной антикоррупционной программы на 2023−2025 годы, подчеркнул, что в образовании наибольшей проблемой является формирование толерантности к коррупции в процессе обучения.

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«Сегодня в заведение высшего образования гражданин приходит за дипломом о высшем образовании, а не за знаниями… Поэтому корень проблемы в реформе высшего образования в целом, трансформации его в инструмент получения знаний и квалификаций. Тогда у нас и бытовая, и другая коррупция в высшем образовании будут существенно снижены» — сказал он.

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Лисовой также акцентировал на том, что в этом контексте следует говорить о бытовой коррупции в высшем образовании, об управлении имуществом в вузах и об органах сертификации и лицензирования.

Он отметил важность цифровизации образования на всех уровнях, в частности, в высшем образовании и для иностранных студентов.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Коррупция Образование Толерантность Оксен Лисовой

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