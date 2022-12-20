Превращает обычные бомбы в умные. Что известно об оборудовании JDAM, которое администрация США планирует передать Украине — инфографика НВ 20 декабря, 20:03 Комплект JDAM установленный на обычную авиабомбу (Фото:media.defense.gov)

Недавно издание The Washington Post сообщило, что США планируют передать Украине передовое электронное оборудование Joint Direct Attack Munition (JDAM), которое способно превращать неуправляемые авиационные боеприпасы в «умные бомбы».

В публикации говорилось, что еще неизвестно, одобрили ли президент США Джо Байден или кто-то из его главных советников по национальной безопасности предложенную передачу JDAM Украине.

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«Снабжение JDAM станет еще одним важным шагом Вашингтона, чтобы помочь Украине отразить ворвавшиеся российские силы, предоставив новый способ нацеливания на российские подразделения и штабы», — писала газета.

О том, что США передадут Украине оборудование JDAM, сообщал также канал CNN со ссылкой на нескольких американских чиновников.

НВ собрал основные характеристики JDAM в инфографике.

Производитель JDAM – американская компания Boeing. Это комплект дополнительного оборудования, превращающего свободнопадающие, так называемые «тупые» бомбы в «умные» корректируемые.

Инфографика: НВ

На вооружении JDAM находятся с 1998 года. Посредством этого оборудования можно модернизировать неуправляемые бомбы весом от 230 до 910 кг.

В комплект входят:

дополнительные крылья и фиксаторы в средней части бомбы;

хвостовой блок с управляемым оперением для маневрирования;

компьютер для навигации с интегрированной инерционной и GPS системой наведения.

Возможно круговое отклонение от цели модернизированного боеприпаса – до 1,7 м. Дальность – до 28 км от точки сброса. JDAM-ER – до 64 км.

Стоимость комплекта от 30 до 70 тысяч долларов.

Существует также усовершенствованный вариант Laser JDAM.

В его комплект входит блок с лазерной наводкой для носовой части бомбы. Такое оборудование позволяет наносить удары по движущимся и надводным целям.

Оба типа JDAM имеют унифицированную систему креплений, которая упрощает интеграцию с самолетами и беспилотными системами разных типов.