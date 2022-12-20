Следующий пакет помощи США будет включать оборудование для создания высокоточных бомб — СNN 20 декабря, 15:34 Умные бомбы могут помочь ВСУ атаковать неподвижные российские военные цели (Фото:military.com)

CША передадут Украине оборудование для преобразования неуправляемых авиационных боеприпасов в высокоточные бомбы в следующем пакете военной помощи, сообщает CNN со ссылкой на нескольких американских чиновников.

По данным источников, комплексы будут включены в пакет военной помощи США уже на этой неделе.

Ранее о планах Вашингтона отправить ВСУ комплексы для создания «умных бомб» JDAM сообщало издание Washington Post.

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Joint Direct Attack Munition (JDAM) — комплект оборудования на основе технологии GPS, превращающий простые свободнопадающие бомбы во всепогодные корректируемые («умные») боеприпасы. Американские военные использовали эту технологию, чтобы наносить удары с высокой степенью точности.

Источники CNN не сообщили, сколько таких комплектов или какой конкретный тип JDAM будет предоставлен Украине.

Комплекты, по данным американского ресурса, дают неуправляемым бомбам радиус действия примерно 25 км, а это означает, что они не позволят ВСУ наносить удар вглубь территории РФ.

«Умные бомбы» могут помочь ВСУ атаковать неподвижные российские военные цели. Отмечается, что обычно их сбрасывают с воздушных бомбардировщиков или истребителей.

Украинским воздушным силам необходимо будет найти способ нацеливания и запуска JDAM со своих самолетов советской эпохи, как это было сделано ранее с противорадиолокационными ракетами HARM американского производства, сообщает издание.