Следующий пакет помощи США будет включать оборудование для создания высокоточных бомб — СNN

20 декабря, 15:34
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Умные бомбы могут помочь ВСУ атаковать неподвижные российские военные цели (Фото:military.com)

Умные бомбы могут помочь ВСУ атаковать неподвижные российские военные цели (Фото:military.com)

CША передадут Украине оборудование для преобразования неуправляемых авиационных боеприпасов в высокоточные бомбы в следующем пакете военной помощи, сообщает CNN со ссылкой на нескольких американских чиновников.

По данным источников, комплексы будут включены в пакет военной помощи США уже на этой неделе.

Ранее о планах Вашингтона отправить ВСУ комплексы для создания «умных бомб» JDAM сообщало издание Washington Post.

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Joint Direct Attack Munition (JDAM) — комплект оборудования на основе технологии GPS, превращающий простые свободнопадающие бомбы во всепогодные корректируемые («умные») боеприпасы. Американские военные использовали эту технологию, чтобы наносить удары с высокой степенью точности.

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Источники CNN не сообщили, сколько таких комплектов или какой конкретный тип JDAM будет предоставлен Украине.

Комплекты, по данным американского ресурса, дают неуправляемым бомбам радиус действия примерно 25 км, а это означает, что они не позволят ВСУ наносить удар вглубь территории РФ.

«Умные бомбы» могут помочь ВСУ атаковать неподвижные российские военные цели. Отмечается, что обычно их сбрасывают с воздушных бомбардировщиков или истребителей.

Украинским воздушным силам необходимо будет найти способ нацеливания и запуска JDAM со своих самолетов советской эпохи, как это было сделано ранее с противорадиолокационными ракетами HARM американского производства, сообщает издание.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   США Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Бомбы

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