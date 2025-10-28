«Травма нанесена тупым предметом»: журналистка обнародовала документы судмедэкспертизы о смерти мобилизованного в Киеве
В Киеве умер мобилизованный мужчина после травм в распределительном пункте (Фото: Суспільне Ровно)
Судебно-медицинская экспертиза установила, что травма головы Романа Сопина, который умер в больнице вскоре после мобилизации, была нанесена тупым предметом.
Соответствующий документ во вторник, 28 октября, опубликовала ведущая Дарья Трунова, которая лично знает семью погибшего.
«Адвокат предоставил заключение судебно-медицинской экспертизы о причине смерти Романа. Обратите внимание на пункт — травма тупым предметом! Чтобы меня снова не обвинили в манипуляциях — выводы сделайте себе. Возможно, имеется в виду и пол, как тупой предмет», — написала Трунова в Facebook.
Она также отметила, что ждет комментарии Киевского ТЦК и СП и 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Ранее сообщалось, что 23 октября в больнице умер Роман Сопин, который ранее получил тяжелые травмы во время пребывания в распределительном пункте Подольского района столицы. Полиция Киева открыла уголовное производство.
Дарья Трунова сообщала, что накануне мужчину мобилизовали, и после прохождения ВВК он сообщил родителям, что ему надо привезти необходимые вещи. Однако на следующий день семье сообщили, что у Романа была тяжелая черепно-мозговая травма и ему сделали срочную операцию.
В Подольском ТЦК и СП и 71-й бригаде ДШВ ВСУ, в состав которой зачислили мужчину, заявили, что во время инструктажа для призывников Роман внезапно потерял сознание, упал и ударился головой. Ему оказали домедицинскую помощь и вызвали скорую.
Полиция опросила более десяти свидетелей и, по предварительным данным, не обнаружила признаков насилия.