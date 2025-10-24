Смерть мобилизованного в Киеве: в ТЦК и 71-й бригаде заявили, что мужчина потерял сознание и ударился головой

24 октября, 18:38
В Киеве в ТЦК умер мобилизованный (Фото: Черновицкий областной ТЦК и СП via Facebook)

Мобилизованный Роман Сопин, который умер в Киеве вскоре после того, как его мобилизовали, потерял сознание и смертельно травмировался, упав на твердый пол.

Об этом говорится в совместном заявлении Подольского ТЦК и СП в городе Киеве и 71 отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ, опубликованном в пятницу, 24 октября.

В заявлении сказано, что мужчину мобилизовали 18 октября, а уже на следующий день доставили в распределительный пункт, где его зачислили в состав 71-й егерской бригады.

По официальной версии, во время инструктажа для призывников мужчина внезапно потерял сознание, упал и ударился головой. Это произошло на глазах других военнослужащих и мобилизованных. Ему оказали домедицинскую помощь и вызвали скорую. Как добавляют в ТЦК, Сопина госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Полиция опросила более десяти свидетелей, и по предварительным данным, не обнаружила признаков насилия.

«Руководство Подольского ТЦК и СП в городе Киеве, а также представители бригады ДШВ, к которой должен был присоединиться гражданин, будут максимально способствовать проведению следствия, установлению истины и выяснению всех обстоятельств», — отметили в совместном заявлении.

Ранее сообщалось, что 23 октября в больнице умер Роман Сопин, который ранее получил тяжелые травмы во время пребывания в распределительном пункте Подольского района столицы. Полиция Киева открыла уголовное производство.

Ведущая Дарья Трунова, которая лично знает семью, написала, что погибшим оказался Роман Сопин, который умер в больнице 23 октября. По ее словам, накануне мужчину мобилизовали, и после прохождения ВВК он сообщил родителям, что ему надо привезти необходимые вещи.

