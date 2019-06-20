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Родители подозреваемого в убийстве Даши Лукьяненко отказываются нанимать сыну адвоката — СМИ

Сегодня, 10:10
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Родители подозреваемого в убийстве Даши Лукьяненко отказываются нанимать сыну адвоката — СМИ - фото

od.npu.gov.ua

Родители подозреваемого в убийстве Даши Лукьяненко сейчас отказываются нанимать для сына адвоката

Родители подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко Николая Тарасова не знали о случившемся, и сейчас отказываются нанимать для сына адвоката, сообщает издание Крапка.

После того, как в Ивановке Одесской области обнаружили тело девочки, у дома подозреваемого собрались местные жители, которые требовали немедленной расправы. Полиция оцепила дом и предотвратила самосуд.

Сообщается, что у подозреваемого уже была судимость, и сейчас ему грозит пожизненное заключение.

Также отмечается, что во двор Тарасова правоохранители приходили еще в первый день после исчезновения девочки, но тогда ее обнаружить не удалось.

Обыск в доме Тарасова начался около 18 часов в среду, 19 июня. Родители подозреваемого не препятствовали обыску, а его мать активно участвовала в организации поисков девочки.

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Напомним, тело Даши Лукьяненко нашли накануне в одном из частных домов Ивановки после пяти дней поиска.

Девочка ушла на танцы днем, 13 июня, и с тех пор ее местонахождение было неизвестно.

Правоохранители проводили спецоперацию по ее поиску, в ней принимали участие полицейские пяти ближайших к Ивановке районных отделений полиции, 100 военнослужащих Нацгвардии, десятки сотрудников ГСЧС и более сотни волонтеров.

Открыто уголовное производство по п. 2 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Теги:   Даша Лукьяненко Одесская область

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