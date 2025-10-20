Из-за российской атаки северная часть Черниговской области осталась без света, жителей просят запастись водой

20 октября, 22:29
Поделиться:
В ряде населенных пунктов отсутствует электроснабжение (Фото: REUTERS/Nina Liashonok)

В ряде населенных пунктов отсутствует электроснабжение (Фото: REUTERS/Nina Liashonok)

Северная часть Черниговской области осталась без электричества после атаки российского дрона на энергетический объект в северной части области. В одной из общин получила повреждения критическая инфраструктура.

Об этом сообщила Черниговская РВА в понедельник, 20 октября.

Восстановительные работы начнутся, как только позволит ситуация с безопасностью, добавили в РВА.

Кроме того, Черниговводоканал просит немедленно сделать запас питьевой воды. В ближайшее время возможно временное прекращение водоснабжения.

Реклама

«Обращаем внимание жителей города Чернигова на то, что в случае блэкаута максимальное давление в водопроводной сети города будет поддерживаться с 6:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00», — говорится в сообщении.

Мэр Славутича сообщил, что специалисты уже работают над ликвидацией аварии и восстановлением энергоснабжения.

«Водоканал переводим на резервное питание, скоро появится вода. Теплоснабжение садиков и школ и больницы работает», — отметил он.

Читайте также:
Новая тактика: Россия пытается полностью уничтожить энергетические объекты Украины точечными ударами — глава Укрэнерго

Утром 20 октября российские войска второй раз за сутки атаковали объект энергетики в Нежинском районе Черниговской области. Тогда 2700 абонентов остались без электроснабжения, сообщили в АО Черниговоблэнерго.

В течение суток российские войска нанесли удары по нескольким энергообъектам и инфраструктуре в Прилуцком, Корюковском и Нежинском районах, уточнили в ГСЧС.

Ночью в Черниговоблэнерго сообщили, что российские войска нанесли удар по энергетическому объекту в Нежинском районе.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Энергетика Черниговская область Чернигов Электроснабжение Война России против Украины Славутич шахеды

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies