Страна-агрессор Россия изменила тактику атак на энергосистему Украины , нанося точечные удары большим количеством ракет и дронов по подстанциям Укрэнерго, чтобы полностью уничтожить объекты.

Об этом сообщил председатель правления НЭК Укрэнерго Виталий Зайченко во время Киевского международного экономического форума в Киеве в четверг, 16 октября, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, враг пытается довести энергетику Украины до непригодного для использования состояния.

«Изменение тактики РФ с энергетикой такое же, как на поле боя. Сначала была цель за три дня взять Киев, а потом изменилась на тактику выжженной земли. Теперь они это делают с энергетикой. На каждую подстанцию Укрэнерго и облэнерго осуществляются массированные атаки, летит огромное количество дронов, которые пытаются стереть с лица земли наши объекты», — сказал Зайченко.

В начале войны Россия пыталась погасить всю энергосистему масштабными атаками с использованием около 100 ракет, но система стояла, и был лишь один случай блэкаута.

Сейчас, как отметил Зайченко, ситуация изменились, атаки РФ стали точечными. В этом сезоне они начались с сентября с распределительных подстанций Укрзализныци и дошли до станций облэнерго и Укрэнерго прежде всего в прифронтовых регионах.

«Эти атаки были настолько сложными и тяжелыми, что даже сейчас в некоторых областях, в Сумской и Черниговской, введены графики потребления. Но мы делаем все возможное для восстановления», — отметил глава НЭК.

Он добавил, что сейчас темпы восстановления энергообъектов являются чрезвычайно быстрыми. Такая скорость работы украинских аварийных бригад «недостижима ни для кого в мире».

Ночью 16 октября Россия осуществила новую комбинированную атаку на энергетику с применением 357 средств воздушного нападения. ПВО Украины сбила и обезвредила 288 целей. Воздушные силы ВСУ сообщили, что основными целями были объекты в Полтавской и Харьковской областях.

Укрэнерго вводила аварийные отключения света в Киеве и 10 областях Украины из-за последствий российских ударов по энергетике.

В Нафтогазе сообщили, что РФ ночью осуществила шестую атаку на газовую инфраструктуру с начала месяца. Пострадали четверо газовиков, в нескольких регионах фиксируют попадания и разрушения, ряд объектов остановил работу.

ДТЭК писала об ударе по газодобывающим объектам в Полтавской области, они приостановили работу.