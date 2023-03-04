Количество военных РФ в Беларуси меняется, но не превышает 10 тысяч — ГПСУ 4 марта, 11:16 Андрей Демченко (Фото:Скриншот Media Center Ukraine/Youtube)

По данным украинских пограничников, количество российских военных в Беларуси меняется, но не превышает 9−10 тысяч.

Об этом в субботу, 4 марта, заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире общенационального телемарафона.



По его словам, часть подразделений, которые заходили на территорию РБ, прошли подготовку и перемещаются в Россию, как было и раньше. С территории страны-агрессора военных перебрасывают на восток Украины.

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«Поэтому количество российских военных на территории Беларуси сейчас может уменьшаться или корректироваться, потому что после того, как все подразделения будут выведены на территорию России, скорее всего, туда зайдут новые для того, чтобы там с ними проводилась подготовка. В настоящее время мы не фиксируем на территории Беларуси какую-то ударную группировку, которая могла бы совершить вторжение на территорию нашей страны», — сказал Демченко.

Он добавил, что ситуация по линии границы с РБ контролируется и в последнее время там не фиксируются нестандартные ситуации или перемещение военной техники. Однако врага не стоит недооценивать, учитывая давление, которое оказывает Россия на Беларусь, чтобы привлечь ее к полноценному участию в агрессии против Украины.

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2 марта мониторинговая группа Белорусский Гаюн сообщила, что Россия перебросила еще два эшелона из Беларуси в Донецкую область. Речь шла о двух пассажирских вагонах с примерно 100 российскими военными и 46 вагонах-платформах с колесной военной техникой.