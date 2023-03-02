Россия перебросила из Беларуси в Донецкую область еще два эшелона с техникой и войсками — Беларускі гаюн 2 марта, 16:45 В Донецкую область оккупанты перебросили еще два эшелона с техникой и войсками (Фото:t.me/Hajun_BY)

Россия перебросила еще два эшелона из Беларуси в Донецкую область, сообщил Беларускі гаюн в Telegram в четверг, 2 марта.

По данным мониторинговой группы, во вторник, 28 февраля и в среду, 1 марта со станции Слоним (Гродненской области) в направлении Донецкой области было отправлено еще два эшелона с техникой и обученным контингентом ВС РФ.

Видео дня

Первый отправился 28 февраля на станцию Матвеев-Курган (Ростовская область), куда прибудет во вторник, 7 марта, и далее локомотивами террористической организации «ДНР» будет отправлен на станцию Иловайск (Донецкая область).

В эшелоне 48 вагонов, из них:

два пассажирских вагона ( с личным составом ВС РФ: ≈100 человек);

с личным составом ВС РФ: ≈100 человек); 46 вагонов-платформ ( с погруженной колесной воинской техникой).

По данным группы, второй эшелон был отправлен в среду, 1 марта на станцию Неклиновка (Ростовская область), куда прибудет в среду, 8 марта. Далее также локомотивами террористов будет отправлен на станцию Иловайск (Донецкая область).

Во втором эшелоне 38 вагонов, из них:

два пассажирских вагона ( с личным составом ВС РФ: ≈100 человек);

с личным составом ВС РФ: ≈100 человек); 36 вагонов-платформ ( с погруженной колесной воинской техникой).

По информации группы, среди техники в эшелоне вывезено:

понтонно-мостовые партки ( на базе КраЗ) — минимум 12 единиц;

на базе КраЗ) — минимум 12 единиц; катера БМК-150 ( на КраЗах) — минимум три единицы;

на КраЗах) — минимум три единицы; плавающий транспортер ПТС-2.