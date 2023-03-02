Россия перебросила из Беларуси в Донецкую область еще два эшелона с техникой и войсками — Беларускі гаюн
В Донецкую область оккупанты перебросили еще два эшелона с техникой и войсками (Фото:t.me/Hajun_BY)
Россия перебросила еще два эшелона из Беларуси в Донецкую область, сообщил Беларускі гаюн в Telegram в четверг, 2 марта.
По данным мониторинговой группы, во вторник, 28 февраля и в среду, 1 марта со станции Слоним (Гродненской области) в направлении Донецкой области было отправлено еще два эшелона с техникой и обученным контингентом ВС РФ.
Первый отправился 28 февраля на станцию Матвеев-Курган (Ростовская область), куда прибудет во вторник, 7 марта, и далее локомотивами террористической организации «ДНР» будет отправлен на станцию Иловайск (Донецкая область).
В эшелоне 48 вагонов, из них:
- два пассажирских вагона (с личным составом ВС РФ: ≈100 человек);
- 46 вагонов-платформ (с погруженной колесной воинской техникой).
По данным группы, второй эшелон был отправлен в среду, 1 марта на станцию Неклиновка (Ростовская область), куда прибудет в среду, 8 марта. Далее также локомотивами террористов будет отправлен на станцию Иловайск (Донецкая область).
Во втором эшелоне 38 вагонов, из них:
- два пассажирских вагона (с личным составом ВС РФ: ≈100 человек);
- 36 вагонов-платформ (с погруженной колесной воинской техникой).
По информации группы, среди техники в эшелоне вывезено:
- понтонно-мостовые партки (на базе КраЗ) — минимум 12 единиц;
- катера БМК-150 (на КраЗах) — минимум три единицы;
- плавающий транспортер ПТС-2.