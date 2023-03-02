Россия перебросила из Беларуси в Донецкую область еще два эшелона с техникой и войсками — Беларускі гаюн

2 марта, 16:45
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В Донецкую область оккупанты перебросили еще два эшелона с техникой и войсками (Фото:t.me/Hajun_BY)

В Донецкую область оккупанты перебросили еще два эшелона с техникой и войсками (Фото:t.me/Hajun_BY)

Россия перебросила еще два эшелона из Беларуси в Донецкую область, сообщил Беларускі гаюн в Telegram в четверг, 2 марта.

По данным мониторинговой группы, во вторник, 28 февраля и в среду, 1 марта со станции Слоним (Гродненской области) в направлении Донецкой области было отправлено еще два эшелона с техникой и обученным контингентом ВС РФ.

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Первый отправился 28 февраля на станцию Матвеев-Курган (Ростовская область), куда прибудет во вторник, 7 марта, и далее локомотивами террористической организации «ДНР» будет отправлен на станцию Иловайск (Донецкая область).

В эшелоне 48 вагонов, из них:

  • два пассажирских вагона (с личным составом ВС РФ: ≈100 человек);
  • 46 вагонов-платформ (с погруженной колесной воинской техникой).

По данным группы, второй эшелон был отправлен в среду, 1 марта на станцию Неклиновка (Ростовская область), куда прибудет в среду, 8 марта. Далее также локомотивами террористов будет отправлен на станцию Иловайск (Донецкая область).

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Во втором эшелоне 38 вагонов, из них:

  • два пассажирских вагона (с личным составом ВС РФ: ≈100 человек);
  • 36 вагонов-платформ (с погруженной колесной воинской техникой).

По информации группы, среди техники в эшелоне вывезено:

  • понтонно-мостовые партки (на базе КраЗ) — минимум 12 единиц;
  • катера БМК-150 (на КраЗах) — минимум три единицы;
  • плавающий транспортер ПТС-2.
https://www.youtube.com/watch?v=CRYP3JGCrcU
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Донецкая область Беларусь Война России против Украины

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