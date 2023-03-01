В Беларуси после взрывов на аэродроме в Мачуличах задержали шесть человек

1 марта, 06:47
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Самолет А50 на аэродроме в Мачуличах (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Самолет А50 на аэродроме в Мачуличах (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

В Беларуси после взрыва на аэродроме в Мачуличах задержали по меньшей мере шесть человек.

Об этом сообщает белорусская правозащитная организация Весна.

Задержания произошли в Дзержинске Минской области

Все подозреваемые были приговорены к двум суткам ареста за «непокору», но пока они уже на свободе. Отмечается, что во время задержания людей избивали, но не местные полицейские, а другие силовики.

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26 февраля, на белорусском военном аэродроме Мачулищи, расположенном в 12 километрах от Минска, произошли два взрыва, в результате которых повреждены российский военный самолет и снегоуборочная техника.

По предварительным данным, был серьезно поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ.

Глава беларусской оппозиционной инициативы BYPOL Александр Азаров сообщил, что диверсию организовали беларусские партизаны.

Как заявили в BYPOL, в результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждены авионика и радиолокационная антенна. Сообщается, что самолет больше не сможет работать.

Белорусский ресурс Зеркало сообщал, что по подозрению в атаке на Мачулищи силовики разыскивают 29-летнего уроженца временно оккупированного Крыма Николая Швеца.

Также сообщалось, что после атаки белорусские пограничники усилили проверку на выезде из страны.

https://www.youtube.com/watch?v=Cp77_h38fCo
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Беларусь Война в Украине Война России против Украины

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