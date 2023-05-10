База Нацполиции уже насчитывает более 200 тысяч российских военных преступников 10 мая, 22:04 Убитый российскими военными мирный житель в Буче (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

База Национальной полиции Военный преступник уже содержит информацию о более 200 тысячах россиян, которые совершали преступления в Украине.

Об этом заявил начальник Главного управления полиции в Киевской области Андрей Небытов в интервью Укринформу.

Он также добавил, что это хорошая база для следователей СБУ и других органов, которые расследуют военные преступления РФ.

Видео дня

«В целом эта база уже насчитывает более 200 тысяч россиян, которые с оружием в руках пересекли границы Украины и совершали здесь преступления. Как по мне, это очень хорошая база для следователей СБУ и других органов, расследующих военные преступления», — заявил он.

По его словам, в полицейскую подсистему Военный преступник данные о российских военных преступниках вносят все подразделения.

В частности, полиция Киевской области внесла в соответствующую базу данные о более 5,6 тысячи человек.

Небытов также подчеркнул, что полицейские Киевской области установили 21 военнослужащего армии РФ, которые уже привлекаются к уголовной ответственности.

Начальник полиции Киевской области убежден, что постепенно все исполнители военных преступлений на территории Украины будут привлечены к ответственности.

