Украинцы назвали военные преступления россиян, которые запомнились больше всего по своей жестокости — опрос 8 мая, 16:38 Буча после освобождения от российских оккупантов (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Большинство украинцев (63%) поразили военные преступления российских оккупантов в Буче, о которых стало известно всему миру после освобождения этих территорий.

Об этом говорится в результатах соцопроса, проведенного фондом Деминициативы им. И. Кучерива и Центром Разумкова.

Отвечая на вопрос, какие военные преступления россиян поразили больше всего, респонденты также ответили (43%), что это удар по Драмтеатру в Мариуполе, где прятались мирные жители.

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Далее с небольшим отрывом (40%) — массовое убийство украинских военнослужащих в Оленовке. Тогда россияне подорвали помещение, где находились пленные защитники Украины.

Также украинцы вспоминают (35,6%) о расстрелах и пытках людей в Изюме. Об этих военных преступлениях россиян стало известно после деоккупации.

Среди прочего жителей Украины поразили следующие преступления россиян: ракетные удары по жилым массивам Одессы, Днепра, Запорожья, Кривого Рога и Краматорска; массовые похищения детей из оккупированных россиянами территорий; ракетный удар по вокзалу в Краматорске; российские обстрелы больниц, школ и детских садиков; обстрелы эвакуационных транспортов; обстрелы Харькова и Чернигова; удар по торговому центру в Кременчуге; обстрелы Николаева и Херсона.