«Безнаказанность — это ключ к агрессии». Зеленский выступил с эмоциональными речами в МУС и в парламенте Нидерландов в Гааге — полные тексты 4 мая, 16:24 Зеленский во время своего визита в Нидерланды обращается к представителям парламента (Фото:ОП)

В четверг, 4 мая президент Украины Владимир Зеленский находился с визитом в Нидерландах.

Там он выступил в Международном уголовном суде в Гааге перед представителями общественности, политических и экспертных кругов Нидерландов и международных институтов.

Видео дня

Также Зеленский обратился к депутатам парламента Нидерландов.

NV приводит полные тексты обеих эмоциональных речей украинского президента во время его заграничного визита.

Речь Зеленского в МУС в Гааге

Прежде всего хочу поблагодарить вас за внимание и уважение к Украине, которое испытал сегодня. Это внимание и уважение людей, которые так же ценят свободу и не терпят тирании, как мы в Украине! Благодарю вас!

Уважаемый министр Гукстра и члены парламента!

Уважаемые послы и журналисты!

Уважаемые представители международных организаций, политического и судейского сообществ!

Народ Нидерландов!

Я рад быть в вашей сильной стране — стране свободы и справедливости, которые являются универсальными ценностями. И именно о них я буду говорить сегодня.

Конечно, всем нам хочется увидеть в Гааге другого Владимира, который заслуживает, чтобы именно здесь, в столице международного права, прозвучал приговор его преступным действиям.

Уверен: увидим, когда победим. А мы победим и не только на поле боя, и не только эту агрессию.

Взгляните, как страны мира объединяются, чтобы помочь украинцам защищаться. Что в основе этого стремления помочь? Ощущение того, что решается больше, чем судьба одной страны. Ощущение, что можно добиться большего, чем поражение одного агрессора.

Сейчас можем прекратить захватнические войны как таковые. Можем победить агрессию как преступную идею, зарождающуюся в голове привыкшего к безнаказанности.

Безнаказанность — это ключ, открывающий двери для агрессии. Можно взглянуть на любую захватническую войну в истории — все они имеют одну общую черту: виновники войны не верили, что им придется отвечать за содеянное.

Они должны ответить за войну! Кто приносит войну, должен получить суд.

Дамы и господа!

Победить безнаказанность агрессора — это уничтожить источник агрессии.

Победа в войне одерживается силой оружия. Вот как это достигается. И я благодарен вам, Нидерланды, за каждую предоставленную Украине единицу оружия, за все, что позволяет нам держать оборону и постепенно готовить наши активные действия.

Но ведь знаем, что постоянство мира после победы приобретается не чем иным, как силой ценностей. Прежде всего силой свободы и силой права, которые должны работать по полной, чтобы была справедливость. Не гибриды обещаний вместо человеческих прав, а подлинная свобода. Не гибриды безнаказанности и символических формальностей, а полноценное правосудие. Не гибриды мира и постоянные вспышки насилия на линии фронта, а постоянный мир. Когда уважают ценности — уважают подлинную свободу, подлинную справедливость, настоящий мир, а не гибридные формы. И это именно то, что нам сейчас нужно.

Я прошу вас подумать сейчас об одной цифре. Это число 6139. Это количество военных преступлений, совершенных российскими оккупантами только в апреле этого года.

Эти преступления привели к гибели 207 украинцев. Среди них 11 детей. Еще 17 детей и 400 взрослых были ранены. Только за месяц…

Фото: ОП

А полномасштабное российское вторжение длится уже 15-й месяц. Только вчера и только в нашей Херсонской области Россия убила 23 человека, 49 получили ранения. Я говорю о гражданских.

И уже больше девяти лет назад все это началось с оккупации Крыма и гибридной войны России против Украины на Донбассе. Тысячи и тысячи военных преступлений, тысячи и тысячи жертв.

Российская ракета, убившая 23 человека в городе Умани, и каждый из миллионов выстрелов российской артиллерии на Донбассе… Каждый убитый оккупантами человек в Буче и каждый фильтрационный лагерь, которые Россия устроила на нашей независимой земле… Каждый пленник, подвергавшийся пыткам в российской неволе, и каждый сознательно сожженный Россией город… И ваша боль — Нидерландов — после сбития с российского оружия российскими руками Боинга MH17… Именно российскими руками.

Прошу почтить минутой молчания память всех тех, чьи жизни унесла Россия, ее террор.

Большое спасибо.

Дамы и господа! Друзья!

Одно российское преступление привело ко всем этим. Это грех злости. Начало зла. Первоначальное преступление. За это преступление должна быть ответственность! Ее может обеспечить только трибунал.

Европе и миру уже приходилось сталкиваться с подобным. Как результат мы видим такие слова в тексте приговора международного трибунала в Нюрнберге: «…начать захватническую войну — не только международное преступление, это — высшее международное преступление, отличающееся от других военных преступлений только тем, что содержит все накопленное зло». Это совершенно правдиво.

Мы должны превратить опыт Нюрнбергского процесса в действующее правило! Именно поэтому мы настаиваем на создании трибунала.

Когда будет традиция неотвратимого наказания за злость, тогда будет и традиция гарантированного отсутствия повторения злости. Если стремимся к подлинной справедливости, то не искать оправданий и не ссылаться на недостатки действующего международного права, а принять смелые решения, которые исправят недостатки тех норм, которые, к сожалению, есть в международном праве. Именно так поступили создатели Нюрнберга. Так должны поступить и мы сейчас.

Было бы слабостью для нас с вами и для всех народов оставить полную справедливость только в истории. Было бы нечестно по отношению к нашим детям и внукам передать им проблемы, которые мы можем преодолеть. Вот для чего трибунал. Постоянство мира вытекает из полноты правосудия в отношении агрессора.

Дамы и господа!

Неправильно, что кто-нибудь в мире пока боится дать полную силу правосудию. Мы с вами не боимся! Уверен, что большинство мира не боится.

Агрессор должен бояться полноты правосудия. Только он!

И это наша историческая ответственность — современных поколений — сделать неотвратимым полное наказание за агрессию, чтобы предотвратить не только повторение агрессии против нашей страны, но и новые войны. Потенциальные агрессоры в мире есть. И мир должен искать справедливости, чтобы увидеть мир полностью защищенным.

Украинские суды обеспечат ответственность за большинство преступлений российских окупантов.

Я благодарен Международному уголовному суду, всей команде, которая работает в МКС и с ним ради справедливости.

Но только один институт способен дать ответ на первоначальное преступление — на преступление агрессии. Трибунал! Не что-то гибридное, что может закрыть тему чисто формально. Не что-то компромиссное, что позволит политикам говорить, что дело якобы сделано. А настоящий полноценный трибунал. Истинная, полноценная справедливость.

И я благодарю народ и лидеров Нидерландов, Премьер-министра, правительство, парламент за то, что вы с нами на этом пути. Для нас это очень важно. Я благодарен вам за поддержку создания специального международного трибунала. Спасибо, что именно здесь в Гааге будет работать Международный центр по уголовному преследованию за преступление агрессии. Как и здесь, в Гааге, будет размещен реестр ущерба от агрессии. И это шаг для создания компенсационного механизма: ущерб от агрессии должен быть возмещен за счет активов самого агрессора. И это тоже наказание за войну, тоже справедливость.

Я благодарен вам за то, что для нас с вами справедливость действительно важна!

Спасибо, Нидерланды! Пусть правосудие действительно заработает!

И если сегодня, как всегда 4 мая, в восемь вечера вы будете чтить память всех, чьи жизни унесли войны — Вторая мировая и другие, — пожалуйста, вспомните и украинцев, женщин и мужчин, взрослых и детей, которые были бы сейчас живы, если бы не эта война. Война, которую мы не хотели, но которую должны сделать последней. И мы это сделаем.

Слава Украине!

Обращение Зеленского к парламенту Нидерландов

Дамы и господа!

Для меня честь — обращаться сегодня к вам, представителям и представительницам обеих палат парламента Нидерландов, председателям комитетов парламента, к вам, уважаемые спикеры Палаты представителей и Сената Генеральных Штатов.

Когда демократия подлинная и имеет устойчивую и длительную традицию в стране, парламент является сердцем такой страны. Я уверен, что сердце Нидерландов почувствует, к чему стремятся сердца украинцев.

Прошел год с момента, когда я обращался — спасибо за эту возможность — впервые к парламенту и народу Нидерландов. В 36-й день полномасштабной войны я говорил, почему стоит объединиться нам с вами и всем европейцам по всему миру. Объединиться для защиты свобод и прав человека.

Тогда, год назад, я говорил, что эту войну нельзя простить. Ни одно из преступлений, совершенных Россией. Говорил, что в Гааге точно знают, как привлечь к ответственности всех российских убийц и палачей.

Сегодня пора поблагодарить вас, вашу великую страну и ваше лидерство. Я благодарен вам за то, что мы достигли наибольшего единства в Европе, о котором только мечтали десятилетиями. И этого бы не произошло без Нидерландов, без вашего лидерства.

Фото: ОП

Я благодарен вам за то, что вы цените, вы и помогаете защищать. Нидерланды защищают свободу, защищают верховенство права, защищают демократию, защищают Европу и наш с вами образ жизни. Жизнь свободных людей. Но свободных не по неволе для кого-то другого, а благодаря человеческим правам и уважению для всех. Вот это наша Европа.

Ни одному агрессору теперь не придет в голову, что он якобы может сжечь в огне агрессии ценности нашей с вами Европы. России казалось, что Европа слаба. Что ж, теперь Россия не знает, что придумать, чтобы скрыть свою слабость .

Я благодарен вам за то, что Гаага — город, который в мире ассоциируется с международным правом, — становится настоящим хабом справедливости. Справедливости для всех пострадавших от агрессии и других международных преступлений.

Вот это год нашего с вами сотрудничества.

Я здесь, чтобы поблагодарить всех в Нидерландах. От парламента и до малейшей общины. От Его Величества Короля и королевской семьи до каждого гражданина Нидерландов. От правительства к каждой семье, которая помогла нам — моя глубокая благодарность за это — приняла украинцев, которые нашли убежище в вашей стране. Благодарю вас! Вместе мы действительно делаем жизнь защищенной.

Дамы и господа!

Было бы логично теперь определить другие вещи, по которым сможем подвести итоги за год. Вещи важные как для Украины, так и для всей Европы и каждого в мире, кто ценит свободу и жизнь так же, как мы с вами.

Три пункта. Первый. Украинцы объединены стремлением к победе. Но это не только наше желание отвоевать свое. И мы точно не хотим взять чужое. Мы хотим уничтожить подлость, с которой пришло государство-террорист.

Подлость, когда российские противокорабельные ракеты бьют по обычным торговым центрам. Это было вчера и позавчера. И каждую неделю мы видим подобные ужасающие трагедии. Подлость, когда государство-террорист ставит целью оставить соседний народ зимой в тотальном блекауте. Подлость, когда Россия оккупирует атомную станцию, ставит на ее территории ракетные системы залпового огня и под прикрытием атомных реакторов обстреливает соседние города.

Вся эта концентрированная подлость должна проиграть вместе с Россией. И когда сине-желтый украинский флаг будет возвращаться на оккупированную Россией территорию, параллельно с этим государство-террорист должно чувствовать, что мир брезгует даже просто пересекаться с Россией и российским.

Санкции — да. Изоляция России — да. Давление на граждан России, чтобы они искали, как изменить режим в своей стране, да. Приговоры за террор — да. Универсальные нормы для всех юрисдикций, чтобы конфисковать российские активы и использовать их для компенсации ущерба от агрессии, — да.

Должны достичь этого максимально, чтобы быстрее приблизить общий мир.

Второй пункт. Летом этого года у Европы будет историческая возможность раз и навсегда перекрыть кислород российскому реваншизму. Июльский саммит НАТО — это время и формат, который позволяет устранить неопределенность безопасности в Европе.

Можете ли вы представить, что какая-то часть вашей страны, допустим, Эйндховен или Гронинген, могут быть вне общего безопасного и правового пространства Нидерландов? В «серой зоне», которая будет привлекать внимание международных преступников. Это невозможно, это абсурдно.

И так же невозможно и абсурдно — покидать Украину вне безопасности и правового пространства нашей общей родины — Европы.

Украина должна получить решение по алгоритму присоединения к Альянсу. Понятно, что не можем вступить в НАТО, пока идет война. Но устранить неопределенность безопасности можно и нужно сейчас — это политическое решение. Россия должна увидеть, что безопасность Украины неизбежно будет гарантирована, чтобы осознавать себя, Россию, только в собственных границах.

Призываю Нидерланды принять это стратегически важное для безопасности Европы решение! Решения по Украине и НАТО.

И третий пункт. Оборона — это люди. Люди с оружием. Чем мощнее оружие и дальнобойнейший огонь, тем больше жизней спасается от ежедневных вражеских ударов. Ценить жизнь и сохранять оборонные табу между союзниками, которые должны защищать жизнь, — очевидное противоречие.

Чем дольше сохраняются табу относительно оружия, тем больше наших воинов отдают жизнь, чтобы вытянуть оборону, когда оружие недостаточно мощное или дальнобойное и когда истребители России эффективнее самолетов защитников Европы.

Сейчас все это, к сожалению, сохраняется. Табу по оружию. Надолго ли? Зависит от всех нас.

Дамы и господа!

Помним лидерство Нидерландов в инициировании поставок PzH 2000 — благодарим вас за это смелое решение, за Patriot и другое оружие. Помним, что Нидерланды были первыми, кто сказал, что F-16 — это не табу. Ваше лидерство действительно дает результат. Так что обеспечим вместе новые!

Верю, что во время следующего визита — я верю, что он состоится — я смогу вас так же благодарить, как делаю это сегодня. Я верю, что украинцы и все европейцы смогут поблагодарить вас, в частности, за приближение мира и спасенные жизни. Спасенные общими действиями, как мы уже видели.

Светлая память всем мужчинам и женщинам, детям и взрослым, чьи жизни унесли войны! Слава каждому сражающемуся герою, чтобы жизнь победила! Победила сейчас!

Спасибо за внимание и поддержку!

Слава Украине!