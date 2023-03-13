Большинство украинцев выступает за освобождение территорий Украины, включая Крым. «Компромисс» поддерживают 24% — опрос КМИС 13 марта, 09:39 Абсолютное большинство украинцев считают, что Украина должна освободить свою территорию от российских оккупантов, включая Крым (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

64% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии, считают, что Украина должна освободить свою территорию от российских оккупантов, включая Крым. Даже если поддержка Запада может уменьшиться, а война будет продолжаться дольше.

Об этом говорится в опросе КМИС, который проводили в течение 22 февраля—6 марта.

Там напомнили, что, согласно последним данным Института, абсолютное большинство украинцев — 87% - выступает против любых территориальных уступок; 9% — к ним готовы. Однако этот вопрос задавали без конкретизации территорий и возможных «компромиссных» позиций, звучащих на Западе.

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«Между строчками» ( а иногда и более прямо) можно видеть мнение, что Запад может надавить на рычаги влияния, чтобы остановить украинское освобождение Крыма", — пишет КМИС.



Так, британский ученый Тимоти Гартон Эш предложил Институту задать респондентам еще один вопрос о возможном военном освобождении Крыма — им озвучили два сценария:



первый включал помощь Запада освободить и надежно защитить все территории, включая Донбасс, однако без Крыма;

второй — попытки освобождения Крыма военным путем, однако с пониманием, что Запад может сократить помощь, а война может затянуться.

Согласно результатам, большинство респондентов — 64% — поддержали второй вариант, в то время как 24% склоняются к первому. Во всех регионах Украины подавляющее большинство настаивают на освобождении всех территорий, включая Крым. Поддержка «компромисса» составляет не более 27% в зависимости от региона.

Фото: КМИС

Фото: КМИС

Опрос Киевский международный институт социологии проводил по методу телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опросили 2007 респондентов. В выборку не включали жителей территорий, которые временно не контролировала Украина до 24 февраля 2022 года. (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также граждан, выехавших за границу после 24 февраля 2022-го.

