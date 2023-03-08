«Оккупанты будут плыть брассом из Керчи». Как ВСУ войдут в Крым и когда уничтожат Крымский мост — объясняет полковник Свитан 8 марта, 17:12 Эксклюзив NV Крымский мост (Фото:REUTERS/Stringer)

Уже этой весной Вооруженные силы Украины могут пойти в контрнаступление и по всей вероятности, что оно будет разворачиваться в южных регионах, в частности в Крыму, предполагают эксперты.

Как ВСУ зайдут в Крым и чем будет уничтожен Керченский мост, в эфире Radio NV рассказал полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Крымский мост однозначно будет уничтожен. Это единственная питающая [армию РФ] артерия, которая останется после выхода наших войск на Азовское побережье.

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Вопрос: когда? Это нужно было сделать вчера. Потому как только у нас появятся определенные средства поражения для того, чтобы гарантированно уничтожить Крымский мост, это будет сделано сразу же — на второй день после их появления.

Оптимальный вариант — это ATACMS. Десяток ATACMS выведет из строя Крымский мост. Каждая боеголовка — 225 килограмм, 10 ATACMS разнесут его в ноль и его уже никто не восстановит.

А точность ATACMS примерно такая же как у M31 (ракеты для HIMARS — ред.). Мы видели попадание в Антоновский мост. Это перфорация. Но в M31 всего лишь 90 килограмм взрывчатки. И все-таки Антоновский мост — старая советская постройка, он мог выдержать и ядерный удар, его так просто не разрушишь.

А Крымский мост построен по антисейсмическим технологиям, то есть снести его может даже просто взрывная волна, не то что удар. Они лежат на этих «быках». Мы видели, как «слетел» Крымский мост после первого удара. То есть не от прямого удара, а именно от взрывной волны его просто снесло ветром. Потому удар десяти ATACMS выведет его из строя.

Если ATACMS нам не дадут после выхода на Азовское побережье, у нас есть средства поражения на 150 километров — где-то примерно такое расстояние от Азовского побережья до Крымского моста. Мы его уничтожим нашими средствами поражения.

Заход в Крым может быть [осуществлен] двумя путями.

Если будет принято решение производить всего лишь одно наступательное действие на Азовское побережье, то после выхода на Мелитополь будет заход в Крым со стороны Чонгара.

Если хватит сил и средств, то оптимальный выход в Крым — со стороны Новой Каховки. Это уже с форсированием Днепра. И заход в Армянск — 70 километров со стороны Перекопа.

Принятие решения на эти действия зависит от тех командиров, которые знают, сколько у них сил и средств, примерно могут рассчитать движение. А мы можем сказать только общие направления, которые возможны.

[Зачем россияне роют окопы на крымских пляжах, в 30 метрах от воды]? Сложный вопрос. Очень сложно анализировать действия и принятие решений людей, у которых проблемы с причинно-следственной связью.

Нет абсолютно никакой необходимости отрывать окопы. Украинские войска со стороны моря точно не будут атаковать Крым. В этом нет никакого смысла.

Крым будет освобождаться ударами высокоточного оружия по около 150−170 крымским военным объектам. Они стационарные, никто их никуда не переведет. У нас сейчас есть такое оружие, до 150 километров. GLSDB однозначно у нас есть. Его еще не сильно применяли, но будут применять по Крыму, это точно. По поводу ATACMS уже говорили.

Будут уничтожены военные объекты, перебит Крымский мост. И весь крымский гарнизон военных останется. Толпа «зеленых человечков», может быть, с автоматами будут без патронов воевать как мечами, не больше. Такие джедаи.

Но, скорее всего, после того, как начнется конкретный обстрел крымских объектов, вся эта толпа джедаев будет плыть, кто как может — может быть, уже своим брасом, кролем к Тамани из Керчи.