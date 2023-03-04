Крым замер, боится и ждет. Когда может начаться деоккупация полуострова, как к этому относятся крымчане и чем заняты россияне 4 марта, 07:16 Эксклюзив NV В Севастополе транслируют выступление российского диктатора Владимира Путина с посланием Федеральному собранию. 21 февраля 2023 года (Фото:Alexey Pavlishak / REUTERS)

В Украине все чаще говорят об освобождении Крыма, которое может произойти даже в этом году. NV узнал, что думают о деоккупации жители полуострова.

В последнее время недвижимость в Крыму значительно дешевеет, а количество выставленных на продажу объектов растет. Зимой цены всегда несколько снижаются, однако в этом году падение было значительно ощутимее, отмечает Александр Лиев, до 2014 года министр курортов и туризма АР Крым и участник разработки Стратегии деоккупации полуострова.

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По его наблюдениям, на интернет-ресурсах по продаже недвижимости появились десятки новых объявлений, причем со специфической географией: преимущественно в таких поселках и городах, как Мирный, Новофедоровка, Саки, Евпатория, Гвардейское, то есть в регионах, где базируются военные. Похоже, многие оккупанты, которые уже успели приобрести в Крыму недвижимость, пытаются избавиться от нее накануне возвращения в Россию.

«Крым будет освобожден. Уже в этом году», — утверждает бывший крымский чиновник.

О близких перспективах деоккупации полуострова все чаще говорят украинские и западные военные и чиновники. «Логика войны такова, что возможность освободить Крым абсолютна, — отмечает в своем интервью DW советник главы ОП Михаил Подоляк. — И как можно скорее, даже гораздо быстрее, чем Донецк и Луганск».