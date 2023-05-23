Лубинец назвал количество украинцев, пропавших без вести во время войны 23 мая, 19:45 Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец/Facebook)

По состоянию на конец мая украинской стороне известно о примерно 24 тысячах граждан Украины, пропавших без вести во время вооруженной агрессии России.

Об этом 23 мая во время встречи в Днепре с родственниками военнопленных и пропавших без вести украинских военнослужащих, бойцов ГСЧС и других формирований из Днепропетровской и Запорожской областей сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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«Согласно данным Единого реестра пропавших без вести, который заработал 2 мая этого года, в настоящее время известно о примерно 24 тысячах пропавших без вести», — заявил чиновник.

По его словам, Украина поддерживает связь с российской стороной, однако РФ отказывается проводить обмен по формуле «все на все» и затягивает переговоры.

«Рассказал о коммуникации с Уполномоченной по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, отказе российской стороны провести обмен „всех на всех“, репатриацию тяжелораненых и возвращение гражданских. Заметил, что россияне затягивают обменные процессы, чтобы негативно настроить родственников военнопленных в Украину, как государства» , — отметил Лубинец.

Также омбудсман обсудил с родственниками пропавших без вести бездействие Международного комитета Красного Креста. Кроме того, Дмитрий Лубинец подчеркнул, что публичность с персональными данными по конкретным военнослужащим вредит процессам их обмена.

В конце встречи команда омбудсмана собрала у родственников обращения и списки их родных, которые находятся в плену, или пропали без вести при особых обстоятельствах.