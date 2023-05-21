В Украине создали интерактивную карту мест вероятного исчезновения военных

21 мая, 06:56
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В Координационном штабе состоялась встреча с семьями пленных и пропавших без вести защитников 72-й отдельной механизированной бригады (Фото:t.me/Koord_shtab/)

В Координационном штабе состоялась встреча с семьями пленных и пропавших без вести защитников 72-й отдельной механизированной бригады (Фото:t.me/Koord_shtab/)

Офис Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, создал интерактивную карту с обозначениями мест вероятного исчезновения украинских военных.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

По инициативе ОО Незламна 72-я ОМБР в Координационном штабе состоялась встреча с семьями пленных и пропавших без вести защитников 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Участие в мероприятии приняли представители Координационного штаба и Международного комитета Красного Креста.

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Один из вопросов, которые поднимались на встрече, касался процедуры возвращения тел погибших защитников.

Представитель штаба рассказал, что бывают случаи, когда из-за боевой ситуации в конкретной местности нет возможности забрать тела погибших собратьев. Поиском и возвращением тел погибших военнослужащих занимается Офис Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Офис создал интерактивную карту, где обозначены места вероятного исчезновения бойцов. После освобождения и разминирования территории поисковые группы проводят там соответствующие мероприятия.

«Следует отметить, что всю информацию о вероятном месте исчезновения или последнем известном местонахождении военнослужащего, которой владеют родственники пропавших без вести, следует передавать в Офис Уполномоченного», — подчеркнули в Коордштабе.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Пропали без вести Пропавшие без вести Война в Украине

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