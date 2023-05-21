Российским пленным показали фильм об их военных преступлениях в Украине — омбудсмен

21 мая, 23:28
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Российские пленные посмотрели фильм о военных преступлениях своей армии в Украине (Фото:Дмитрий Лубинец / Telegram)

Российские пленные посмотрели фильм о военных преступлениях своей армии в Украине (Фото:Дмитрий Лубинец / Telegram)

Российским пленным военным показали фильм Абсолютное зло о военных преступлениях их армии в Украине.

Об этом рассказал омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец, который также опубликовал видео с просмотра фильма пленными россиянами.

«Что в головах этих людей — неизвестно, что в глазах — посмотрите сами. Надеюсь, что после просмотра, они осознали, кто является абсолютным злом в этом мире», — написал омбудсмен.

Видео дня

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Пленные Омбудсмен Российские военные Обмен пленными Военнопленные Военные преступления Военные преступления РФ Дмитрий Лубинец

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