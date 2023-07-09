Ликвидировано 600 оккупантов. Генштаб ВСУ озвучил новые данные о суточных потерях войск РФ в Украине

9 июля, 08:00
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За сутки ВСУ ликвидировали 600 оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

За сутки ВСУ ликвидировали 600 оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 600 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 234 тысячи военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на воскресенье, 9 июля, потери РФ составляют:

  • личный состав — около 234 040 (+600) человек ликвидировано
  • танки — 4078 (+4)
  • боевые бронированные машины — 7964 (+11)
  • артиллерийские системы — 4366 (+20)
  • РСЗО — 668 (+7)
  • средства ПВО — 413 (+3)
  • самолеты — 315 (+0)
  • вертолеты — 309 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3685 (+19)
  • крылатые ракеты — 1271 (+0)
  • корабли /катера — 18 (+0)
  • автомобильная техника и автоцистерны — 6929 (+15)
  • специальная техника — 628 (+9)

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери потери врага

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