Ликвидировано 600 оккупантов. Генштаб ВСУ озвучил новые данные о суточных потерях войск РФ в Украине 9 июля, 08:00 За сутки ВСУ ликвидировали 600 оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 600 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 234 тысячи военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на воскресенье, 9 июля, потери РФ составляют:

личный состав — около 234 040 ( +600) человек ликвидировано

+600) человек ликвидировано танки — 4078 ( +4)

+4) боевые бронированные машины — 7964 ( +11)

+11) артиллерийские системы — 4366 ( +20)

+20) РСЗО — 668 ( +7)

+7) средства ПВО — 413 ( +3)

+3) самолеты — 315 ( +0)

+0) вертолеты — 309 ( +0)

+0) БПЛА оперативно-тактического уровня — 3685 ( +19)

+19) крылатые ракеты — 1271 ( +0)

+0) корабли /катера — 18 ( +0)

+0) автомобильная техника и автоцистерны — 6929 ( +15)

+15) специальная техника — 628 ( +9)

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