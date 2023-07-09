Ликвидировано 600 оккупантов. Генштаб ВСУ озвучил новые данные о суточных потерях войск РФ в Украине
За сутки ВСУ ликвидировали 600 оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 600 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 234 тысячи военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на воскресенье, 9 июля, потери РФ составляют:
- личный состав — около 234 040 (+600) человек ликвидировано
- танки — 4078 (+4)
- боевые бронированные машины — 7964 (+11)
- артиллерийские системы — 4366 (+20)
- РСЗО — 668 (+7)
- средства ПВО — 413 (+3)
- самолеты — 315 (+0)
- вертолеты — 309 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3685 (+19)
- крылатые ракеты — 1271 (+0)
- корабли /катера — 18 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 6929 (+15)
- специальная техника — 628 (+9)
Силы обороны на Бахмутском направлении продолжают удерживать инициативу и давить на врага. За последние сутки там пройдено более километра.
Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что во время боев на юге Украины потери оккупантов превышают украинские в 5,3 раза.