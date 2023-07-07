«Продвигаемся». На Таврическом направлении ВСУ выбивают врага с позиций, оккупанты потеряли убитыми и ранеными две роты — Тарнавский 7 июля, 17:18 ВСУ продолжают уничтожать врага на Таврическом направлении (Фото:facebook.com/okPivden)

Вооруженные силы Украины продолжают системно выбивать россиян с их позиций на Таврическом направлении и имеют успешные результаты, сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) бригадный генерал Александр Тарнавский.

«На Таврическом направлении Силы обороны системно выбивают врага с позиций», — говорится в сообщении военного командующего в его Telegram.

По словам бригадного генерала, артиллерийские подразделения ВСУ осуществили 1247 огневых задач.

Видео дня

За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты личного состава. Силы обороны уничтожили 28 единиц военной техники противника, среди которых:

6 танков;

5 боевых бронированных машин ( ББМ);

ББМ); 4 пушки Д-30; самоходная артиллерийская установка 2С9 Нона;

3 БПЛА Орлан-10;

самоходная артиллерийская установка Акация;

комплекс дальнего визуального наблюдения Муром-М;

станция РЭБ и автомобильная техника.

Командующий ОСУВ Таврия сообщил, что украинские защитники уничтожили склад боеприпасов врага.

«Продвигаемся», — резюмировал бригадный генерал Тарнавский.

Как сообщал ранее Генштаб ВСУ, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили 500 оккупантов. Общее количество потерь личного состава армии страны-агрессора РФ приближается к цифре в 233 тысячи военнослужащих.

