«Продвигаемся». На Таврическом направлении ВСУ выбивают врага с позиций, оккупанты потеряли убитыми и ранеными две роты — Тарнавский

7 июля, 17:18
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ВСУ продолжают уничтожать врага на Таврическом направлении (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ продолжают уничтожать врага на Таврическом направлении (Фото:facebook.com/okPivden)

Вооруженные силы Украины продолжают системно выбивать россиян с их позиций на Таврическом направлении и имеют успешные результаты, сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) бригадный генерал Александр Тарнавский.

«На Таврическом направлении Силы обороны системно выбивают врага с позиций», — говорится в сообщении военного командующего в его Telegram.

По словам бригадного генерала, артиллерийские подразделения ВСУ осуществили 1247 огневых задач.

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За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты личного состава. Силы обороны уничтожили 28 единиц военной техники противника, среди которых:

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  • 6 танков;
  • 5 боевых бронированных машин (ББМ);
  • 4 пушки Д-30; самоходная артиллерийская установка 2С9 Нона;
  • 3 БПЛА Орлан-10;
  • самоходная артиллерийская установка Акация;
  • комплекс дальнего визуального наблюдения Муром-М;
  • станция РЭБ и автомобильная техника.

Командующий ОСУВ Таврия сообщил, что украинские защитники уничтожили склад боеприпасов врага.

«Продвигаемся», — резюмировал бригадный генерал Тарнавский.

Как сообщал ранее Генштаб ВСУ, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили 500 оккупантов. Общее количество потерь личного состава армии страны-агрессора РФ приближается к цифре в 233 тысячи военнослужащих.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Контрнаступление российские потери Александр Тарнавский

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