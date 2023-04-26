Слитые материалы США. Россия может финансировать войну в Украине еще год, несмотря на санкции — WP 26 апреля, 23:31 Бахмут после российских обстрелов, 15 апреля (Фото:Adam Tactic Group/Handout via REUTERS)

Согласно просочившимся американским военным документам, разведка США считает, что Россия сможет финансировать войну в Украине еще как минимум год, даже в условиях жестких санкций.

Об этом сообщает The Washington Post.

В материале говорится, что хотя некоторые представители российской экономической элиты могут быть не согласны с курсом страны в отношении Украины, а санкции нанесли ущерб их бизнесу, они вряд ли откажутся от поддержки российского диктатора Владимира Путина, согласно оценке, датированной началом марта.

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«Москва полагается на повышение корпоративных налогов, свой суверенный фонд благосостояния, увеличение импорта и адаптируемость бизнеса, чтобы помочь смягчить экономическое давление», — говорится в части оценки, которая помечена как совершенно секретная.

В начале апреля в соцсетях обнаружили десятки секретных разведывательных документов США, которые касались, в частности, войны в Украине, Китая, Ближнего Востока и других стран и регионов. Ведущие американские СМИ публиковали интересные подробности относительно оценок США и отношений между разными государствами, вытекающими из этих истоков.

Позже стало известно, что к сливу причастен 21-летний американский нацгвардеец из Массачусетса, работавший системным администратором в разведывательном подразделении и выкладывавший фото документов в мессенджере Discord.

Расследование этой утечки продолжается.