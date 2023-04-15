Утечка секретных документов США не повлияла на сотрудничество с союзниками и партнерами — Блинкен 15 апреля, 19:20 Энтони Блинкен (Фото:Olivier Matthys/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что утечка секретных разведданных, включавших информацию о войне России против Украины и разведывательные данные по ряду других государств, не повлияли на сотрудничество США с союзниками и партнерство в области безопасности.

Об этом он сказал во время визита во Вьетнам, пишет CNN.

По словам Блинкена, после публикации секретных документов союзники выразили понимание и признательность за предпринятые шаги по урегулированию инцидента.

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«Мы работали вместе с нашими союзниками и партнерами после появления этой утечки. Мы делали это на высоком уровне, и мы четко заявили о нашей приверженности защите разведданных и преданности нашим партнерствам в сфере безопасности. Что я слышал, по крайней мере, это благодарность за шаги, которые мы делаем. И это не повлияло на наше сотрудничество», – рассказал он.

14 апреля Джек Тейшейра был официально обвинен в несанкционированной передаче и изъятии информации, касающейся национальной обороны. Его арестовали 13 апреля в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс.

По данным СМИ, нацгвардеец был лидером в небольшом онлайн-чате в Discord, из которого началась утечка секретных документов. Чат состоял преимущественно из молодых людей и подростков с общей любовью к «оружию, расистским мемам и видеоиграм», и Тейшейра месяцами делился с виртуальными друзьями засекреченными документами.

6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.

В украинской разведке заявили, что документы - подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы. Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал документы «смесью правды и лжи».

Впоследствии в соцсетях была обнаружена новая партия «секретных документов» США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком. Количество попавших в Сеть документов — от 50 до нескольких сотен, они похожи на сведения, которые используют для отчетов перед высшим руководством.