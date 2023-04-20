Китай игнорирует запросы вагнеровцев о предоставлении оружия — тайные документы Пентагона 20 апреля, 17:11 Китай не ответил на просьбу ПВК Вагнера предоставить оружие (Фото:PPPSDavid / Pixabay)

Секретные разведывательные документы Пентагона, которые были слиты в сеть, свидетельствуют, что российская ЧВК Вагнера посылала Китаю запрос с просьбой предоставить оружие, но Пекин так и не ответил, пишет Finanсial Times.



Согласно ранее неопубликованному документу, представители Вагнера «искали боеприпасы и оборудование» из Китая в начале 2023 года.

Прямой запрос Вагнера к Китаю демонстрирует определенную уверенность россиян в том, что Пекин будет открыт к вооружению Москвы и выходу за рамки нелетальной помощи, уже оказанной китайскими компаниями, отмечает FT.

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Но по состоянию на начало января Китай «не отправлял [Вагнеру] никакого оружия, даже для испытаний, и не имел контактов с [Вагнером] по поставкам оружия», говорится в документе.

Ранее США и партнеры публично заявляли, что Китай рассматривает возможность поставлять России летальное вооружение для войны против Украины, в частности, боеприпасы, артиллерию и ракеты, но пока нет никаких доказательств того, что Пекин оказывал такую помощь.

В то же время российские чиновники, ответственные за оборонную промышленность, были замечены во время визита китайского лидера Си Цзиньпина в Москву в прошлом месяце, а министр обороны Китая недавно встретился с Путиным в Кремле.

Как пишет FT, эти встречи вызвали обеспокоенность среди западных официальных лиц относительно того, что Китай, уже предоставивший России «экономический спасительный круг», чтобы преодолеть последствия западных санкций, теперь может приблизиться к тому, чтобы прямо помочь России в ее войне против Украины.

Пекин неоднократно отрицал планы поставлять оружие России, и обвинял НАТО в подпитке войны из-за вооруженной помощи Украине.

Слитные документы, кроме того, свидетельствуют, что у вагнеровцев были успешные попытки закупить оружие у двух ближайших союзников России — Беларуси и Сирии.

Так, согласно отчетам США, Беларусь «уже поставила 50% обещанного неопределенного оружия» до начала января 2023-го и предложила прислать ЧВК Вагнера 300 тысяч гранатометов ВОГ-17. Вагнер также купил у Сирии шесть гранатометов СПГ-9 и 180 гранат в неопределенное время, говорится в отчетах.

В документах также содержится подробная информация о контактах между ЧВК Вагнер и Турцией о продаже оружия, о чем упоминается в других слитых документах разведки, которые публиковались ранее.

Согласно оценке США, вагнеровцы отправили своих представителей в Анкару для поиска беспилотников, систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), контрбатарейных систем и гаубиц. Но турецкие контакты Вагнера сообщали, что не могут экспортировать некоторое из запрашиваемого оружия и оборудования, в частности, гаубицы, системы контрбатарейной борьбы и некоторое оружие для борьбы с беспилотниками.

В другом отчете, опубликованном ранее, говорится, что в начале февраля представители Вагнера встретились с турецкими контактами для закупки оружия и оборудования для боевиков ЧВК в Мали и Украине. В разведывательном документе говорится, что президент Мали подтвердил, что страна может приобрести оружие у Турции от имени Вагнера.

В начале апреля в соцсетях обнаружили десятки секретных разведывательных документов США, которые касались, в частности, войны в Украине, Китая, Ближнего Востока и других стран и регионов. Ведущие американские СМИ публиковали интересные подробности относительно оценок США и отношений между разными государствами, вытекающими из этих истоков.

Позже стало известно, что к сливу причастен 21-летний американский нацгвардеец из Массачусетса, работавший системным администратором в разведывательном подразделении и выкладывавший фото документов в мессенджере Discord.

Расследование этой утечки продолжается.