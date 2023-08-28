ГУР: У России осталось не менее 585 ракет, в том числе более 70 Кинжалов. Высокоточные берегут

28 августа, 12:15
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Остатки российских Ураганов, которые не взорвались, в Харькове, 21 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Остатки российских Ураганов, которые не взорвались, в Харькове, 21 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

В арсенале России сейчас есть по меньшей мере 585 ракет, радиус действия которых более 500 километров.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил РБК-Украина.

По данным украинской разведки, Россия имеет около:

  • 270 крылатых и баллистических Искандеров;
  • 150 Х-22;
  • 140 Калибров;
  • 100 ракет Х-101, Х-555 и Х-55 с боевой частью;
  • 75 Кинжалов.

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По словам Скибицкого, Х-22 россияне хотят усовершенствовать и у переработанных образцов новый индекс — Х-32. По данным ГУР, ежемесячно могут поставлять не более десяти единиц таких ракет.

В то же время оккупанты меньше применяют высокоточные Х-101, потому что «достигли критического предела» и хотят их накопить. Для их изготовления, им не хватает западных деталей

По словам представителя ГУР, планы на изготовление ракет в августе у россиян следующие:

  • шесть Кинжалов;
  • 30 Искандеров-М и 12 Искандеров-К;
  • 20 Калибров;
  • около 40 Х-101.
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«Неспособность России изготовить ракеты в запланированных объемах привела к изменению тактики обстрелов: теперь агрессор комбинирует ракеты разного класса, более тщательно выбирает цели, тщательно определяет маршруты для обхода системы ПВО Украины, а также быстрее принимает решение о нанесении ударов», — пояснили в ГУР.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Крылатая ракета Ракеты Баллистические ракеты Ракетные удары ГУР Война России против Украины Х-47 Кинжал

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