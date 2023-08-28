«По 100 ракет за раз вряд ли будет». В ГУР рассказали, как россияне могут атаковать Украину осенью 28 августа, 11:04 Киев после российских атак на энергоинфраструктуру Украины, 16 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские оккупанты изучают энергетические объекты Украины и расположение систем противовоздушной обороны, чтобы определить маршруты для вероятных атак осенью.

Об этом представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил РБК-Украина.

По его словам, тактика и подход к потенциальным ударам России будет зависеть от того, насколько правильно оккупанты определят критические для Украины объекты. Скибицкий говорит, что это может быть как один-три удара, направленные на один объект, «чтобы его окончательно уничтожить», так и массированный — ракетами и беспилотниками.

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«Однако таких массированных ударов, как это было в прошлом октябре, ноябре, декабре, когда они выпускали по 70−100 ракет одновременно, скорее всего, уже не будет. Россияне осознают, что они могут не достичь своей цели, а взамен только истощат свои запасы, как в прошлом году», — сказал он.

Представитель ГУР уверяет: разведка будет работать над тем, чтобы защитить объекты, своевременно выявить подготовку к ударам и дать рекомендации энергетикам, чтобы не допустить серьезных разрушений.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине на фоне угрозы ракетных ударов РФ зимой формируют многоуровневую защиту для энергетических объектов.