«Ужасный поучительный урок». Те, кто передавал России 575 ракет в 1999-м, до сих пор имеют влияние в Украине — интервью с расследователем Схем 6 августа, 16:29 NV Премиум Журналисты идентифицировали ракеты с помощью фотографий с номерами на обломках (Фото:Схемы)

Россия обстреливает Украину крылатыми ракетами Х-55, которые Киев передал Москве, согласно договору между Кабмином и правительством РФ, заключенному в 1999 году.

Этот факт установили журналисты программы Схемы. Один из авторов расследования Сергей Андрушко в интервью Radio NV рассказал подробности заключения договора, какие политики принимали решение и где они сейчас.

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— Спасибо за журналистское расследование относительно того, что россияне используют те же крылатые ракеты, которые, согласно межправительственным соглашениям, Украина передала РФ. Дьявольская схема, конечно. Как удалось установить, что это именно те самые ракеты?

— Когда впервые была информация о том, что РФ начала использовать ракеты Х-55, я заинтересовался тем, действительно ли это те же ракеты, которые передала Украина? Потому что была разная информация, которая появлялась в медиа.

Одни утверждали, что этого не может быть, потому что это не Х-55, а так называемые усовершенствованные Х-555. Другие говорили, что это может быть. Впрочем, наглядных доказательств не было.

Была только [определенная] информация — ссылались The New York Times, например, на украинскую разведку. И поэтому я решил посетить киевские архивы, поискать там.

Я позвонил в один из таких архивов, где может быть такая информация, пообщался вежливо с работницей этого архива. И она мне сказала: «Вы знаете, мы сами очень интересуемся тем, чтобы найти эти документы о ракетах, но мы не нашли. Если хотите, вы, конечно, можете потратить время, походить и поискать. Нам не удалось этого сделать».

Несмотря на эту информацию, я пошел в киевские архивы и начал искать день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем. Пока неожиданно… Надо понимать, что информация, связанная с такой темой, часто засекречена. Одна из причин, почему там нет фамилии президента или еще кого-то: эти документы, возможно, существуют, но они засекречены. Или еще не удалось найти.