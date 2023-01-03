Россия может готовить массированный ракетный удар на Рождество — ОК Юг 3 января, 09:39 Россия может готовить новый массированный ракетный удар (Фото:Полиция Киевской области)

По состоянию на утро вторника, 3 января, Россия держит в Черном море пять кораблей, ракетоносителей среди них нет. Страна-агрессор может готовится к новой массированной атаке.



Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, шторм в Черном море продолжается, поэтому РФ сложно удерживать большую корабельную группировку.

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Гуменюк сказала, что российские ракетоносители сейчас находятся в пунктах базирования, и там «продолжается какой-то процесс».

«Возможно, новой подготовки с учетом календаря и перспектив того же православного Рождества», — отметила она.

Гуменюк заявила, что оккупантам необходимо два-три дня для удара с моря. Однако РФ может атаковать Украину дронами Shahed в ночное время.

Оккупанты осуществили массированную атаку по Украине ракетами и беспилотниками 31 декабря, в новогоднюю ночь и в ночь на 2 января.

В Воздушных силах сообщили, что войска РФ могут готовиться к новому массированному ракетному удару 7 января.