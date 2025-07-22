Военная зарплата с 1 августа: что включает денежное обеспечение в Украине

22 июля, 08:00
Поделиться:
Военный пилот БПЛА (Фото: Сухопутные войска ВС Украины)

Военный пилот БПЛА (Фото: Сухопутные войска ВС Украины)

В условиях войны денежное обеспечение военнослужащих базируется на постановлениях Кабинета Министров Украины, которые гарантируют материальную поддержку за боевые задачи. NV разобрался, сколько денег получают военные с 1 августа и от чего это зависит.

Читайте также:
Как стать членом группы ПВО: Минобороны рассказало, кому доступен проект и каковы его условия

Какие выплаты доступны военным с 1 августа

Во время военного положения военнослужащие, выполняющие особые задачи, получают дополнительные выплаты. Эти вознаграждения предусмотрены для стимулирования и поддержки военных, выполняющих задачи в условиях повышенного риска. Механизм и размеры выплат регулируются постановлениями Кабинета Министров Украины.

Реклама

Компенсация в армии выглядит иначе, чем обычная зарплата работника. Военнослужащие получают основную зарплату и дополнительные надбавки на жилье и прожиточные. И, в зависимости от должности, они могут иметь право на дополнительные виды оплаты.

Денежное обеспечение военнослужащих — это совокупность гарантированных государством выплат, предоставляемых военнослужащим за выполнение ими воинских обязанностей. Эти выплаты включают:

  • ежемесячные основные виды денежного обеспечения;
  • ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения;
  • одноразовые дополнительные виды материальной поддержки.

Дополнительные выплаты военным — какие суммы с 1 августа

На период действия военного положения военнослужащим дополнительное вознаграждение согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 года № 168 выплачивается в следующих размерах:

  • 100 000 грн — тем, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или осуществлении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией российской федерации против Украины.
  • 50 000 грн — военнослужащим, выполняющим боевые (специальные) задачи в составе органа военного управления, штаба группировки войск (сил) или штаба тактической группы до пункта управления оперативно-стратегической группировки войск включительно, а также в составе командования и штаба воинской части (сводного подразделения) (в том числе вне районов ведения боевых (военных) действий).
  • 30 000 грн — военнослужащим, выполняющим боевые (специальные) задачи согласно боевым приказам (распоряжениям).

Военнослужащим, которые одновременно имеют право на получение дополнительного вознаграждения по разным условиям, это дополнительное вознаграждение выплачивается в большем размере, в расчете на месяц пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач.

Также дополнительно выплачивается единовременное вознаграждение в размере 70 000 гривен за каждые 30 дней (суммарно исчисленных) выполнения боевых (специальных) задач.

Читайте также:
Отсрочка от мобилизации: кто из контрактников получит и на какой срок
Редактор: Диана Костюк

Теги:   денежное обеспечение Военные выплаты военным Война России против Украины Зарплата Август 2025 год

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies