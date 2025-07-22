Военная зарплата с 1 августа: что включает денежное обеспечение в Украине

В условиях войны денежное обеспечение военнослужащих базируется на постановлениях Кабинета Министров Украины, которые гарантируют материальную поддержку за боевые задачи. NV разобрался, сколько денег получают военные с 1 августа и от чего это зависит.

Какие выплаты доступны военным с 1 августа

Во время военного положения военнослужащие, выполняющие особые задачи, получают дополнительные выплаты. Эти вознаграждения предусмотрены для стимулирования и поддержки военных, выполняющих задачи в условиях повышенного риска. Механизм и размеры выплат регулируются постановлениями Кабинета Министров Украины.

Компенсация в армии выглядит иначе, чем обычная зарплата работника. Военнослужащие получают основную зарплату и дополнительные надбавки на жилье и прожиточные. И, в зависимости от должности, они могут иметь право на дополнительные виды оплаты.

Денежное обеспечение военнослужащих — это совокупность гарантированных государством выплат, предоставляемых военнослужащим за выполнение ими воинских обязанностей. Эти выплаты включают:

ежемесячные основные виды денежного обеспечения;

ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения;

одноразовые дополнительные виды материальной поддержки.

Дополнительные выплаты военным — какие суммы с 1 августа

На период действия военного положения военнослужащим дополнительное вознаграждение согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 года № 168 выплачивается в следующих размерах:

100 000 грн — тем, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или осуществлении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией российской федерации против Украины.

50 000 грн — военнослужащим, выполняющим боевые ( специальные) задачи в составе органа военного управления, штаба группировки войск ( сил) или штаба тактической группы до пункта управления оперативно-стратегической группировки войск включительно, а также в составе командования и штаба воинской части ( сводного подразделения) ( в том числе вне районов ведения боевых ( военных) действий).

30 000 грн — военнослужащим, выполняющим боевые ( специальные) задачи согласно боевым приказам ( распоряжениям).

Военнослужащим, которые одновременно имеют право на получение дополнительного вознаграждения по разным условиям, это дополнительное вознаграждение выплачивается в большем размере, в расчете на месяц пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач.

Также дополнительно выплачивается единовременное вознаграждение в размере 70 000 гривен за каждые 30 дней (суммарно исчисленных) выполнения боевых (специальных) задач.