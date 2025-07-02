Отсрочка от мобилизации: кто из контрактников получит и на какой срок
Военнослужащие (Фото: Генеральный штаб ВСУ)
Министерство обороны инициировало внесение изменений в законодательство, предусматривающих 12-месячную отсрочку от мобилизации для добровольцев, отслуживших по Контракту 18−24. NV проанализировал, что это означает и меняются ли правила отсрочки.
Отсрочка после Контракта 18−24
Ранее, после увольнения с военной службы по Контракту 18−24, такие военные могли быть взяты на воинский учет и сразу призваны снова. Одобренные поправки в Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации устранят эту неопределенность, пишет Минобороны.
Кроме того, гарантированная законодательно отсрочка позволит добровольцам отдохнуть и, при необходимости, пройти необходимую медико-социальную реабилитацию.
Контракт 18−24 — что известно
11 февраля 2025 года Министерство обороны начало проект Контракт 18−24.
Граждане 18−24 лет, подписавшие контракт, получат выплату в размере 1 млн гривен, из которых 200 тысяч выплачивают сразу, a остальные — во время службы.
Также добровольцы могут рассчитывать на:
- стандартные выплаты для военных до 120 тысяч гривен;
- возможность нулевой ипотеки;
- обучение за государственные средства;
- бесплатное медицинское обеспечение, в частности, зубное протезирование;
- право на выезд за границу после года службы.
Подать заявку можно на сайте 18−24.army.gov.ua или через приложение Резерв+ с ближайшим обновлением. Далее — консультация с рекрутером, заключение контракта и прохождение подготовки в боевых подразделениях.
Какие виды отсрочек существуют
Согласно статье 23 закона о мобилизации, отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации можно оформить при наличии таких оснований:
- отсрочка для лиц с инвалидностью;
- отсрочка для родственников погибших военнослужащих;
- отсрочка для студентов, аспирантов и работников учебных заведений;
- отсрочка от мобилизации по семейным обстоятельствам;
- бронирование.