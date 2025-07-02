Отсрочка от мобилизации: кто из контрактников получит и на какой срок

Министерство обороны инициировало внесение изменений в законодательство, предусматривающих 12-месячную отсрочку от мобилизации для добровольцев, отслуживших по Контракту 18−24. NV проанализировал, что это означает и меняются ли правила отсрочки.

Отсрочка после Контракта 18−24

Ранее, после увольнения с военной службы по Контракту 18−24, такие военные могли быть взяты на воинский учет и сразу призваны снова. Одобренные поправки в Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации устранят эту неопределенность, пишет Минобороны.

Реклама

Кроме того, гарантированная законодательно отсрочка позволит добровольцам отдохнуть и, при необходимости, пройти необходимую медико-социальную реабилитацию.

Контракт 18−24 — что известно

11 февраля 2025 года Министерство обороны начало проект Контракт 18−24.

Граждане 18−24 лет, подписавшие контракт, получат выплату в размере 1 млн гривен, из которых 200 тысяч выплачивают сразу, a остальные — во время службы.

Также добровольцы могут рассчитывать на:

стандартные выплаты для военных до 120 тысяч гривен;

возможность нулевой ипотеки;

обучение за государственные средства;

бесплатное медицинское обеспечение, в частности, зубное протезирование;

право на выезд за границу после года службы.

Подать заявку можно на сайте 18−24.army.gov.ua или через приложение Резерв+ с ближайшим обновлением. Далее — консультация с рекрутером, заключение контракта и прохождение подготовки в боевых подразделениях.

Какие виды отсрочек существуют

Согласно статье 23 закона о мобилизации, отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации можно оформить при наличии таких оснований: