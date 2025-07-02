Отсрочка от мобилизации: кто из контрактников получит и на какой срок

2 июля, 11:32
Поделиться:
Военнослужащие (Фото: Генеральный штаб ВСУ)

Военнослужащие (Фото: Генеральный штаб ВСУ)

Министерство обороны инициировало внесение изменений в законодательство, предусматривающих 12-месячную отсрочку от мобилизации для добровольцев, отслуживших по Контракту 18−24. NV проанализировал, что это означает и меняются ли правила отсрочки.

Читайте также:
Денежное обеспечение военных: какие бонусы получают за контракт, выплаты на оздоровление, при увольнении

Отсрочка после Контракта 18−24

Ранее, после увольнения с военной службы по Контракту 18−24, такие военные могли быть взяты на воинский учет и сразу призваны снова. Одобренные поправки в Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации устранят эту неопределенность, пишет Минобороны.

Реклама

Кроме того, гарантированная законодательно отсрочка позволит добровольцам отдохнуть и, при необходимости, пройти необходимую медико-социальную реабилитацию.

Контракт 18−24 — что известно

11 февраля 2025 года Министерство обороны начало проект Контракт 18−24.

Граждане 18−24 лет, подписавшие контракт, получат выплату в размере 1 млн гривен, из которых 200 тысяч выплачивают сразу, a остальные — во время службы.

Также добровольцы могут рассчитывать на:

  • стандартные выплаты для военных до 120 тысяч гривен;
  • возможность нулевой ипотеки;
  • обучение за государственные средства;
  • бесплатное медицинское обеспечение, в частности, зубное протезирование;
  • право на выезд за границу после года службы.

Подать заявку можно на сайте 18−24.army.gov.ua или через приложение Резерв+ с ближайшим обновлением. Далее — консультация с рекрутером, заключение контракта и прохождение подготовки в боевых подразделениях.

Читайте также:
Мобилизация и болезни нервной системы: когда диагноз является основанием для исключения из учета

Какие виды отсрочек существуют

Согласно статье 23 закона о мобилизации, отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации можно оформить при наличии таких оснований:

  • отсрочка для лиц с инвалидностью;
  • отсрочка для родственников погибших военнослужащих;
  • отсрочка для студентов, аспирантов и работников учебных заведений;
  • отсрочка от мобилизации по семейным обстоятельствам;
  • бронирование.

Редактор: Диана Костюк

Теги:   Мобилизация 2025 год бронирование от мобилизации Военнообязанные Война России против Украины Закон Контракт Отсрочка от мобилизации

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X