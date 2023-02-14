В Бахмуте остаются менее пяти тысяч жителей, в том числе 140 детей

14 февраля, 16:48
Поделиться:
Город Бахмут, 9 февраля (Фото:REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii)

Город Бахмут, 9 февраля (Фото:REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii)

В Бахмуте Донецкой области остаются менее пяти тысяч жителей. За неделю оттуда выехали около тысячи мирных жителей.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона.

По его словам, еще неделю назад в Бахмуте оставалось более шести тысяч человек. Кириленко сообщил, что также в городе остается около 140 детей.

Видео дня

Читайте также:
Что произойдет, если украинским военным не удастся удержать Бахмут — прогноз Евгения Дикого

«Количество людей, которые находятся в Бахмуте, должны свести к минимуму. Сейчас их уже менее пяти тысяч человек», — заявил Кириленко.

Глава области пояснил, что в город могут въезжать и выезжать люди с пропусками. А военные ВСУ должны не отрываться и продолжать готовить оборонительные рубежи.

До полномасштабного вторжения РФ в Бахмуте проживали более 70 тысяч человек.

В течение суток, 13 февраля, на Бахмутском направлении в Донецкой области произошло 37 боестолкновений, из них 17 — возле Бахмута.

https://www.youtube.com/watch?v=T0pz06KFJ8Q
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Бахмут Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X