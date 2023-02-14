В Бахмуте остаются менее пяти тысяч жителей, в том числе 140 детей 14 февраля, 16:48 Город Бахмут, 9 февраля (Фото:REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii)

В Бахмуте Донецкой области остаются менее пяти тысяч жителей. За неделю оттуда выехали около тысячи мирных жителей.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона.

По его словам, еще неделю назад в Бахмуте оставалось более шести тысяч человек. Кириленко сообщил, что также в городе остается около 140 детей.

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«Количество людей, которые находятся в Бахмуте, должны свести к минимуму. Сейчас их уже менее пяти тысяч человек», — заявил Кириленко.

Глава области пояснил, что в город могут въезжать и выезжать люди с пропусками. А военные ВСУ должны не отрываться и продолжать готовить оборонительные рубежи.

До полномасштабного вторжения РФ в Бахмуте проживали более 70 тысяч человек.

В течение суток, 13 февраля, на Бахмутском направлении в Донецкой области произошло 37 боестолкновений, из них 17 — возле Бахмута.

