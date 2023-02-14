«Жестокие и кровавые атаки». В ВСУ рассказали о ситуации на Бахмутском направлении: за сутки убили более 200 оккупантов 14 февраля, 15:10 В ВСУ рассказали о ситуации в районе Бахмута (Фото:Handout via REUTERS)

В течение суток на Бахмутском направлении в Донецкой области произошло 37 боестолкновений, из них 17 — возле Бахмута.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«Наступление на нашем направлении началось уже давно. Более полугода продолжаются жестокие и кровавые атаки врага. Например, на Бахмутском направлении, где сосредоточено главное направление удара, 234 обстрела произошло только за эти сутки, 37 боестолкновений на всем участке Бахмутского фронта. 70 обстрелов и 17 боестолкновений только в районе самого города», — отметил он.

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По его словам, за сутки ликвидировали 205 российских оккупантов, 219 были ранены.

Череватый добавил, что у РФ есть достаточно ресурсов для продолжения атак, но сейчас огневые удары оккупанты концентрируют только на направлениях, на которых они прежде всего сосредотачивают свои усилия.