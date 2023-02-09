Что произойдет, если украинским военным не удастся удержать Бахмут — прогноз Евгения Дикого 9 февраля, 18:08 Поврежденное российским обстрелом здание в Бахмуте, 8 февраля (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Евгений Дикий, директор Национального антарктического центра, экс-командир роты батальона Айдар, в интервью Radio NV рассказал, что произойдет, если украинским военным не удастся удержать Бахмут.

«В первую очередь можем говорить о риске для Северска. Северск с достаточно большой вероятностью, возможно, придется оставлять вслед за Бахмутом. Если уж не удержим Бахмут, то, возможно, Северск пойдет, при всем уважении к городу, но как бы бы довеском к нему, потому что удерживать его при не нашем Бахмуте слишком сложно», — сказал Дикий в эфире Radio NV.

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Однако после этого, по его словам, враг столкнется с большой городской агломарацией Краматорск-Славянск и Константиновкой.

«С таким темпом продвижения (как в последние несколько месяцев в направлении Бахмута — ред.) агломерацию Краматорск-Славянск враг должен продавливать не то, что несколько месяцев, а примерно два-три года», — спрогнозировал экс-командир роты батальона Айдар.

По словам Дикого, в этом случае из Краматорска, Славянска и Константиновки придется эвакуировать гражданских, которые еще остаются в этих городах.

«Это не Бахмут, который уже практически безлюден. Тем более не Соледар, который к моменту завершения боев за город был совершенно безлюдным. Это три больших города, где остается достаточно много местного населения, и поскольку эти три города из тыловых сразу станут именно не прифронтовыми, а фронтовыми, однозначно придется делать оттуда эвакуацию. Это такая, скажем, сложная гуманитарная ситуация. Что касается военной ситуации, то здесь как раз никакая катастрофа не угрожает», — заявил он.

Евгений Дикий считает, что ВСУ могут быть вынуждены покинуть Бахмут, потому что обеспечение Бахмутского гарнизона боеприпасами, пищей и даже водой, а также ротация — плановая и вывоз раненых — происходит по двум трассам, которые сейчас полностью находятся в зоне досягаемости вражеской артиллерии.

7 февраля глава Донецкой ОВА Павел Кириленко говорил, что военные РФ не держат трассы на Бахмут под полным огневым контролем, пытаясь использовать в городе тактику «клещей», когда обходят населенный пункт с обеих сторон.

При этом он отметил, что оккупанты все же могут достреливать до трасс из артиллерии и таким образом уничтожать любое гражданское движение на этих дорогах.