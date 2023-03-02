В Бахмуте осталось менее пяти тысяч человек, в том числе 37 детей 2 марта, 21:26 Бахмут, 27 февраля (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

В Бахмуте Донецкой области осталось менее пяти тысяч гражданских. Среди них — 37 детей.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, оставшиеся в Бахмуте мирные жители находятся в разных местах и не хотят уезжать. Некоторые из них даже прячутся от эвакуации.

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Всех детей, чьи отец и мать лишены родительских прав, детей-сирот и находящихся в детских домах семейного типа эвакуировали силами районной, городской и областной администраций. В Бахмуте остались только малыши с родителями.

Кириленко сообщил, что в настоящее время уже установлено 48 адресов, где должны находиться 37 детей. Однако ни их, ни их родителей по этим адресам не нашли, как не нашли и в Пунктах незламності.

До полномасштабного вторжения РФ в Бахмуте проживали более 70 тысяч человек.

