В Бахмуте осталось менее пяти тысяч человек, в том числе 37 детей

2 марта, 21:26
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Бахмут, 27 февраля (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

Бахмут, 27 февраля (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

В Бахмуте Донецкой области осталось менее пяти тысяч гражданских. Среди них — 37 детей.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, оставшиеся в Бахмуте мирные жители находятся в разных местах и не хотят уезжать. Некоторые из них даже прячутся от эвакуации.

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Всех детей, чьи отец и мать лишены родительских прав, детей-сирот и находящихся в детских домах семейного типа эвакуировали силами районной, городской и областной администраций. В Бахмуте остались только малыши с родителями.

Кириленко сообщил, что в настоящее время уже установлено 48 адресов, где должны находиться 37 детей. Однако ни их, ни их родителей по этим адресам не нашли, как не нашли и в Пунктах незламності.

До полномасштабного вторжения РФ в Бахмуте проживали более 70 тысяч человек.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Бахмут Война России против Украины

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