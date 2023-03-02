Россияне распространяют дезинформацию о Бахмуте на фоне штурма города — Маляр

2 марта, 16:56
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Анна Маляр (Фото:Анна Маляр/Facebook)

Анна Маляр (Фото:Анна Маляр/Facebook)

Российская пропаганда распространяет дезинформацию о городе Бахмут Донецкой области для деморализации украинского общества и военных.

Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

«Сегодня наблюдается чрезмерная активизация российской информационной кампании, сопровождающая штурм Бахмута. Враг запускает несколько нарративов, направленных на деморализацию общества и военных», — пишет она.

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Маляр уточнила, что оккупанты заявляют, что будто бы Бахмут не имеет стратегического значения и его оборона это якобы политическое решение.

«Это не так. Военные не раз объясняли значение и задачи обороны Бахмута. Решение о ведении боевых действий принимает высшее военное руководство», — сообщает замминистра.

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Она добавила, что оккупанты пытаются дискредитировать военное командование восточного направления и выкладывают в сеть фейковые документы якобы из штаба ВСУ.

Также, по ее словам, пропагандисты демонстрируют «силу» оккупантов и «слабость» защитников, раскрывая якобы известные им планы по Бахмуту обеих воюющих сторон.

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Маляр 28 февраля сообщила, что в Бахмут направили подкрепление. Удержание города, заверила она, является военным, а не политическим решением.

Ранее представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый говорил, что на Бахмутском направлении украинские военные героически держат оборону, обессиливая оккупационные войска РФ, чтобы позже подготовленные резервы с новой техникой могли отбросить вражеские силы.

https://www.youtube.com/embed/gfsz9sEYtqk
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Пропаганда Донецкая область Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Бахмут Анна Маляр

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