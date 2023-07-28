«С Новиковым с первого дня проблемы». Руководитель — не феодал, работники — не крепостные — интервью NV с уволенным из НАПК Вишневским 28 июля, 18:36 NV Премиум Бывший заместитель главы НАПК Андрей Вишневский (Фото:Школа лидеров громад)

Экс-заместитель главы НАПК Андрей Вишневский, который не считает себя «бывшим», ведь убежден, что его увольнение незаконно, рассказал в интервью Radio NV подробности первого громкого кадрового скандала, связанного с антикоррупционным органом под руководством Александра Новикова.

— Вас действительно уволили два дня назад, но вы считаете, что увольнение несправедливое. Вы написали, что будете подавать в суд и восстанавливать справедливость.

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— Де-юре я бывший заместитель, пока суд не принял решение и не признал мое увольнение незаконным. А я убежден на 100%, что, если суд будет принимать законное и справедливое решение, то этот приказ будет признан незаконным.

— А что произошло? Почему вас уволили? Мне кажется, что впервые Национальное агентство предотвращения коррупции имеет вот такой кадровый скандал, который вылился в публичное пространство. До этого как-то якобы все мирно происходило. Что произошло?

— Во-первых, я хотел бы меньше всего приобщаться к разжиганию скандала вокруг этой ситуации. К сожалению, такое происходит не впервые, поскольку в течение последнего года из НАПК ушло четыре заместителя. Я четвертый. Другое дело, что, возможно, не так ушли, а потому это не привлекло такого внимания общества, как сейчас.

Что произошло? В пятницу, [21 июля], глава Национального агентства Александр Новиков предложил мне написать заявление по собственному желанию. Когда я спросил, а в чем претензия к моей работе, мы коротко обсудили результаты. Он признал, что результаты соответствуют ожиданиям, но сказал, что ему некомфортно со мной работать, что это он тот, кто определяет, с кем ему работать, а с кем нет, в НАПК.

Я отказался написать такое заявление, мотивировав это тем, что, с моей точки зрения, в это время, когда остается менее шести месяцев до конца полномочий действующего главы НАПК, было бы очень плохо для организации, если бы кто-либо из заместителей (а на тот момент в организации было три заместителя) уволился по любой причине. С моей точки зрения, это репутационно плохо для организации. Это плохо, с точки зрения внутренней атмосферы в организации. И это плохо, с точки зрения ее институциональной способности.

Я сказал, что для меня интересы НАПК — прежде всего. И по этой причине, поскольку претензий к моей работе нет, я заявление не напишу.

Тогда Новиков сказал, что он меня уволит в любом случае. И объявил об этом уже в пятницу коллективу, пообещал подробности рассказать на совещании в понедельник.

В понедельник, 24 июля, на совещании он повторил почти все. Признал, что к результатам работы претензий нет.

И, кстати, в посте НАПК, который вышел в последний день моей работы в этой организации, так же я назван профессионалом, сказано о моих достижениях. Но дальше сказано: «впрочем, мы его уволили таким образом». Для меня это выглядит немного странно и алогично.

— Процитирую для нашей аудитории: «НАПК отдает должное усилиям господина Андрея для развития антикоррупционной политики в Украине и благодарит за сотрудничество». Но здесь отмечается, что именно господин Андрей единолично инициировал снятие с рассмотрения разработанного НАПК и внесенного на рассмотрение Кабинета министров Украины законопроекта, который непосредственно влияет на стабильность и эффективность работы Национального агентства. Я так поняла, что вы, не советуясь ни с кем, инициировали снятие с рассмотрения какого-то важного законопроекта. Какого законопроекта?