Пенсионеров на оккупированной части Херсонской области заставляют получать паспорта РФ — Генштаб ВСУ
Паспорт РФ (Фото:vologda.portal.ru)
По данным украинских военных, российские захватчики заставляют пенсионеров на временно оккупированной части Херсонской области получать паспорта РФ.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.
Отмечается, что оккупанты не прекращают терроризировать гражданское население региона.
«На этот раз давлению подвергся наиболее незащищенный слой — пенсионеры. Враг заставляет их получать российские паспорта, угрожая прекратить получение каких-либо пенсий», — сообщили в Генштабе.
7 февраля Центр национального сопротивления сообщил, что оккупанты обманули жителей Херсонской области, которых депортировали в Россию. Гражданские не получили обещанного россиянами жилья на территории страны-агрессора.