Пенсионеров на оккупированной части Херсонской области заставляют получать паспорта РФ — Генштаб ВСУ 12 февраля, 19:20 Паспорт РФ (Фото:vologda.portal.ru)

По данным украинских военных, российские захватчики заставляют пенсионеров на временно оккупированной части Херсонской области получать паспорта РФ.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.



Отмечается, что оккупанты не прекращают терроризировать гражданское население региона.

«На этот раз давлению подвергся наиболее незащищенный слой — пенсионеры. Враг заставляет их получать российские паспорта, угрожая прекратить получение каких-либо пенсий», — сообщили в Генштабе.

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7 февраля Центр национального сопротивления сообщил, что оккупанты обманули жителей Херсонской области, которых депортировали в Россию. Гражданские не получили обещанного россиянами жилья на территории страны-агрессора.

