От украинцев в оккупации требуют к лету получить паспорта РФ — мэр Мелитополя 27 января, 17:32 Иван Федоров (Фото:Иван Федоров/Telegram)

На захваченных украинских территориях оккупанты требуют от местных жителей до 1 июня получить паспорта РФ.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в комментарии Новости Приазовья.

Он уточнил, что у тех, кто не получит паспорт до 1 июня, будут отбирать имущество.

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«Поставили некий предельный срок, что 1 июня все должны получить российские паспорта — те, кто находится на временно оккупированной территории. Если нет, то просто будут отбирать имущество, автомобили, все, что у них осталось, и (они — ред.) не смогут получать ни медицинскую помощь, ни соцзащиту, ничего», — говорит Федоров.

Он утверждает, что паспорта, которые сейчас раздают на оккупированных территориях, не действуют на территории России и временно оккупированного Крыма.

«Сами пограничники называют эти паспорта внутренними для Запорожской и Херсонской областей. Сегодня сверхсложно покинуть оккупированную территорию», — добавил мэр Мелитополя.

Учитывая боевые действия и оккупацию Россией части юга Украины, редакция не может получить официального подтверждения озвученных показаний или независимо их проверить.